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«Конкурсник» страховой компании «НАСКО» выставил на торги имущество стоимостью более 200 млн рублей

23:54, 13.08.2020
«Конкурсник» страховой компании «НАСКО» выставил на торги имущество стоимостью более 200 млн рублей
Фото: gor-gid.ru

Конкурсный управляющий страховой компании «НАСКО» объявил о проведении торгов по продаже части имущества страховщика. С молотка пойдут недвижимость и машины.

Всего в списке 55 лотов. Заявки на участие в торгах принимаются с 17 августа до 23 сентября.

Общая стоимость имущества превышает 200 млн рублей, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, специалисты Центробанка выяснили, что руководство «НАСКО» выводило активы компании.

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