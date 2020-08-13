«Конкурсник» страховой компании «НАСКО» выставил на торги имущество стоимостью более 200 млн рублей

Конкурсный управляющий страховой компании «НАСКО» объявил о проведении торгов по продаже части имущества страховщика. С молотка пойдут недвижимость и машины.

Всего в списке 55 лотов. Заявки на участие в торгах принимаются с 17 августа до 23 сентября.

Общая стоимость имущества превышает 200 млн рублей, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, специалисты Центробанка выяснили, что руководство «НАСКО» выводило активы компании.