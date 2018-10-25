ООО Медицинский центр Айболит
Медицина, Частные клиники
Общая информация
«Айболит» — сеть медицинских центров с собственной многопрофильной лабораторией. «Айболит» оказывает амбулаторно-поликлинические услуги населению Республики Татарстан и Республики Марий-Эл.
Директор — Рызванов Азат Абдулхакович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420102, г. Казань, ул. Серова, д. 51/11
- Телефон: (843) 255-41-41
- Email: mcaybolit@yandex.ru
- Сайт: www.mc-aybolit.ru
Дата последнего обновления: 25.10.2018