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ООО Медицинский центр Айболит

Медицина, Частные клиники
ООО Медицинский центр Айболит Фото: mc-aybolit.ru

Общая информация

«Айболит» — сеть медицинских центров с собственной многопрофильной лабораторией. «Айболит» оказывает амбулаторно-поликлинические услуги населению Республики Татарстан и Республики Марий-Эл.

Директор — Рызванов Азат Абдулхакович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420102, г. Казань, ул. Серова, д. 51/11
  • Телефон: (843) 255-41-41
  • Email: mcaybolit@yandex.ru
  • Сайт: www.mc-aybolit.ru

Дата последнего обновления: 25.10.2018

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