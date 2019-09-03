ЦБ прекратил деятельность временной администрации НАСКО

Центробанк с 27 августа прекратил деятельность временной администрации АО «Национальная страховая компания Татарстан» (НАСКО).

Администрации поручено передать конкурсному управляющему имеющиеся у нее печати и штампы, а также бухгалтерскую и иную документацию (включая сведения о размере требований кредиторов) и другие ценности, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

В конце августа Арбитражный суд Татарстана признал НАСКО банкротом. Заявление подала временная администрация компании. Она по результатам анализа финансового состояния НАСКО пришла к выводу об отсутствии возможности восстановления платежеспособности страховой организации.