Новости экономики

18:40 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ЦБ прекратил деятельность временной администрации НАСКО

17:12, 03.09.2019
ЦБ прекратил деятельность временной администрации НАСКО
Фото: cbr.ru

Центробанк с 27 августа прекратил деятельность временной администрации АО «Национальная страховая компания Татарстан» (НАСКО).

Администрации поручено передать конкурсному управляющему имеющиеся у нее печати и штампы, а также бухгалтерскую и иную документацию (включая сведения о размере требований кредиторов) и другие ценности, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

В конце августа Арбитражный суд Татарстана признал НАСКО банкротом. Заявление подала временная администрация компании. Она по результатам анализа финансового состояния НАСКО пришла к выводу об отсутствии возможности восстановления платежеспособности страховой организации.

Экономика Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров