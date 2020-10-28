Рызванов Азат Абдулхакович
Общая информация
Родился 1 января 1967 г. в с. Поисево Актанышского района Республики Татарстан.
Образование
1992 г. — окончил лечебный факультет КГМИ.
Прошел интернатура в родильном отделении РКБ.
Дополнительное образование — профессиональный диплом менеджмента Открытого университета Великобритании.
Трудовая деятельность
1992-2009 гг. врач-акушер-гинеколог в родильном отделении РКБ МЗ РТ.
2001 г. — учредил частную лабораторию «Биомед».
С 2012 г. — учредитель и руководитель сети медицинских центров «Айболит».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420138, ул Сыртлановой, 8
- Телефон: (843) 233-46-30
- Email: azat@mc-aybolit.ru
- Сайт: https://mc-aybolit.ru/
Дата последнего обновления: 28.10.2020