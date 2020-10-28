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Рызванов Азат Абдулхакович

Медицина
Рызванов Азат Абдулхакович
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился 1 января 1967 г. в с. Поисево Актанышского района Республики Татарстан.

Образование

1992 г. — окончил лечебный факультет КГМИ.
Прошел интернатура в родильном отделении РКБ.
Дополнительное образование — профессиональный диплом менеджмента Открытого университета Великобритании.

Трудовая деятельность

1992-2009 гг. врач-акушер-гинеколог в родильном отделении РКБ МЗ РТ.
2001 г. — учредил частную лабораторию «Биомед».
С 2012 г. — учредитель и руководитель сети медицинских центров «Айболит».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420138, ул Сыртлановой, 8
  • Телефон: (843) 233-46-30
  • Email: azat@mc-aybolit.ru
  • Сайт: https://mc-aybolit.ru/

Дата последнего обновления: 28.10.2020

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