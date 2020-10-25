Башкирская неделя: мэр Уфы заболел, новые антиковидные ограничения и национализация БСК

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

На уходящей неделе вторая волна коронавируса во многом формировала повестку в Башкирии, как и по всей России. Республика ужесточила ограничения, которые постепенно было ослабила с весны. Заболели несколько крупных чиновников. По слухам, в реанимацию попал и мэр Уфы Ульфат Мустафин, но власти города отрицают, что у него COVID-19. Хабиров пообещал поддержать возвращение акций БСК в госсобственность. Суд постановил закрыть скандальный частный дом престарелых «Моя семья», идет процесс по делу об убийстве топ-менеджера УМПО, а на СМИ оказывается давление.

Мэр Уфы заразился COVID-19?

В начале недели СМИ сообщили, что мэр Уфы Ульфат Мустафин тяжело заболел — скорее всего, коронавирусом. Якобы его срочно на вертолете доставили в Москву, где положили в одну из столичных клиник.

В горадминистрации назвали эту информацию недостоверной и даже пообещали судиться с журналистами за клевету. Муниципальные власти утверждают, что в начале октября градоначальник просто имел контакт с больным коронавирусом и был вынужден самоизолироваться.



Позже в мэрии все же признались: Мустафин, действительно, в больнице с пневмонией средней тяжести. Но COVID-19 по-прежнему отрицается.

Однако «Медиакорсеть» продолжает настаивать на том, что мэр болеет коронавирусом, его состояние «тяжелое или критическое» и, скорее всего, Ульфат Мустафин уже не вернется к исполнению своих обязанностей.

Фото glavarb.ru

Ограничения возвращаются

На фоне второй волны коронавируса глава Башкирии Радий Хабиров активно возвращает ограничения. На совещании в понедельник он напомнил, что вирус SARS-CoV-2 подхватили сразу три вице-премьера республики.

Итак, в барах и ресторанах Башкирии опять нельзя проводить банкеты и корпоративы. Кинотеатрам запретили пускать на сеанс больше 30% зрителей. Также «башлык» потребовал от глав районов перенести на следующий год массовые мероприятия.



Позже Хабиров подписал документ, по которому в республике в принципе запретили проводить мероприятия, на которые собираются более 50 человек. Категорически отменяются любые мероприятия с участием представителей из других стран и даже регионов.

Совещания чиновников вернули в онлайн-режим. Рестораны и кафе не работают после 23.00.

На самоизоляции по-прежнему предлагается оставаться всем жителям Башкирии старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания. Изолироваться предложено также беременным женщинам.



Полицейские вновь выходят в рейды и отлавливают нарушителей масочного режима.

Фото: soda.ru

Ренационализация БСК

Радий Хабиров пообещал поддержать иск Генпрокуратуры, требующей вернуть в госсобственность акции Башкирской содовой компании.

«Акции должны перейти государству, в Российскую Федерацию. Для нас это важно. На это обращал внимание и президент страны», — сказал Радий Хабиров на встрече с работниками «Соды».

Кредитоспособность Башкирии

Башкирия стала одним из шести регионов, чья кредитоспособность выше кредитоспособности России в целом. К такому выводу пришли аналитики агентства Fitch Ratings.

Кроме РБ, в этом списке Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), а также Челябинская область.



Обилие инвесторов

Башкортостан также лидирует в Приволжье по количеству индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). С начала года в республике открыли около 96 тысяч таких счетов. По стране республика входит в топ-5.



Новый клип ДДТ

Группа ДДТ на этой неделе показала поклонникам новый клип. Видео снято на песню «Доктор Лиза», которая стала заглавной темой одноименного фильма о Елизавете Глинке. Предваряя премьеру клипа, Юрий Шевчук подчеркнул, что обычно он не занимается подобными промоакциями.



Рашид Рахимов — о переходе в Уфу

Новый главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов раскрыл некоторые подробности своего перехода в клуб. Он сообщил, что переговоры длились два дня и он не спешил принимать предложение. Тренер допустил, что его мог порекомендовать руководству Шамиль Газизов: «Но мне об этом ничего не говорили».



В топе закредитованных регионов

Башкирия в десятке самых закредитованных регионов России. По подсчетам аналитиков, на одного жителя республики приходится сумма долга перед банками, которая составляет 70,6% от средней годовой зарплаты.



Фото bashinform.ru

Закрытие пансионата

Скандально известный пансионат для пожилых «Моя семья» должен быть закрыть. Решением суда использование здания, в котором находился частный дом престарелых, запрещено.

После смерти пытавшегося сбежать из окна постояльца возбуждено уголовное дело. Прокуратура обнаружила в пансионате многочисленные нарушения.

Глава Минтруда и соцзащиты Башкирии Ленара Иванова сравнила учреждение с Освенцимом.

«Свечка» на Шота Руставели станет прецедентом

В Уфе впервые проверят в действии систему проектного финансирования в неблагоприятном сценарии. Девелопер должен будет «распаковать» эскроу-счета и вернуть деньги дольщикам. Это произойдет из-за того, что строительство 34-этажного «муравейника» пришлось отменить из-за протестов жителей соседних дворов.



По словам владельца компании «ПСК-6» Андрея Носкова, выплаты должны начаться с 1 декабря 2020 года. Этот случай станет первым в России.

После этой истории власти республики создали новый орган — Градостроительный совет РБ. В ведении совета будут находиться вопросы, связанные с жилищным строительством, градостроительной концепцией, защитой памятников культуры и так далее.

Фото: bashneft.ru

Татарстанские АЗС «проредят» монополию «Башнефти»

«Башнефть» выставила на продажу более 200 заправок, после того как 4 года назад ФАС предписала компании ослабить свою монополию.

В это же время татарстанская ГК «ТранзитСити» собралась запустить в Башкирии несколько своих заправок сети Irbis. Пока речь идет о пяти многофункциональных дорожных комплексах вдоль трасс М-5 и М-7. Объем инвестиций пока оценивается в 1 млрд рублей.

ФСБ и террористы, иск Сидякина и Мурзагулова и дело об убийстве топ-менеджера УМПО

В ФСБ отчитались о предотвращении теракта в Москве. Среди задержанных членов экстремистской организации были и двое выходцев из Центральной Азии, живших в Уфе.

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин и председатель совета директоров «Башинформа» Ростислав Мурзагулов подали иск к Рауфе Рахимовой, издателю портала ProUfu и газеты «Бонус». Чиновников не устроили слова Рахимовой о давлении властей на рекламодателей независимых СМИ. Соответчиком по искам выступает ООО «Радио свободная Европа/Радио Свобода», юрлицо издания «Idel.Реалии», в интервью которому и произнесла эти слова Рахимова.

В Верховном суде Башкирии рассматривается дело об убийстве топ-менеджера УМПО Юрия Яшина. Представители гособвинения продемонстрировали вещественные доказательства, которые, по их мнению, изобличают подсудимых. Тем временем выбыли уже трое присяжных. В запасе остаются трое.

Депутаты Курултая Башкирии расширили перечень причин для отказа в выдаче разрешений на проведение митингов. Такие поводы, как помеха пешеходам, возмутили даже прокуратуру.