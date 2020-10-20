Глава Башкирии отменил в республике все массовые мероприятия

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ об «антиковидных» мерах в республике. В частности, он отменил почти все массовые мероприятия на которых собираются более 50 человек.

Также отменены и мероприятия с участием представителей из других стран и даже регионов, следует из документа.

Все чиновники кроме самого «башлыка», премьер-министра и Курултая РБ должны проводить совещания только онлайн.

На самоизоляции по-прежнему предлагается оставаться всем жителям Башкирии старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Изолироваться предложено также беременным женщинам.

Театры и кинозалы могут продолжать работу, но зал должен заполняться только на треть. Режим работы ресторанов и столовых ограничен до 23:00.