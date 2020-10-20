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Глава Башкирии отменил в республике все массовые мероприятия

21:44, 20.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Глава Башкирии отменил в республике все массовые мероприятия
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ об «антиковидных» мерах в республике. В частности, он отменил почти все массовые мероприятия на которых собираются более 50 человек.

Также отменены и мероприятия с участием представителей из других стран и даже регионов, следует из документа.

Все чиновники кроме самого «башлыка», премьер-министра и Курултая РБ должны проводить совещания только онлайн.

На самоизоляции по-прежнему предлагается оставаться всем жителям Башкирии старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Изолироваться предложено также беременным женщинам.

Театры и кинозалы могут продолжать работу, но зал должен заполняться только на треть. Режим работы ресторанов и столовых ограничен до 23:00.

ОбществоВластьМедицина Башкортостан
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