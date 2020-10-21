Татарстан и Башкирия в числе шести регионов, чья кредитоспособность выше России в целом

Аналитики агентства Fitch Ratings нашли в России только шесть регионов, обладающих кредитным профилем, превосходящим кредитоспособность страны в целом. В их числе оказались Татарстан и Башкирия.

Обе республики, а с ними Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), обладают максимально высокой оценкой устойчивости к долговой нагрузке — aaa, передает РБК. Чуть ниже рейтинг Челябинской области.

Фото: : flickr.com

Согласно политике агентства, итоговые рейтинги этих регионов все равно находятся на нижней отметке инвестиционной категории — BBB

Fitch отмечает существенное расслоение российских регионов. Аналитики агентства считают, что причина кроется в «слабости институциональной среды в России».

Ранее российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Татарстана на уровне «ruААА» со «стабильным» прогнозом.

