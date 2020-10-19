Хабиров запретил банкеты, отправил беременных на удаленку и ввел должность «мединспектора» на предприятиях

«Иначе мы эти рестораны будем просто закрывать»

В Башкирии, как и во многих других регионах России, фиксируют так называемую вторую волну коронавируса — резкий рост числа заболевших COVID-19 в осенний период. Как доложил сегодня на совещании у главы региона министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, по состоянию на 9.00 понедельника в республике выявлено 9 809 случаев COVID-19, за последние сутки — 68 случаев.

В числе заболевших — три вице-премьера Башкирии, напомнил Хабиров, после чего обрушился с критикой на те министерства и ведомства, которые не соблюдают установленные порядки по борьбе с эпидемией. «Вы тогда увольтесь, я других найду, а то работать уже не с кем, все болеют», — заявил он.

На фоне «второй волны» коронавируса Хабиров по просьбе регионального Минздрава и Роспотребнадзора объявил о ряде новых ограничительных мер. В первую очередь они коснутся общепита и кинотеатров.

В первую очередь ограничительные меры коснутся общепита и кинотеатров. Фото Максима Платонова

— Норма не популярная, но мы на это идем. В ресторанах и других учреждениях общепита — запретить проведение всевозможных корпоративов, запретить проведение массовых мероприятий: банкетов и так далее. Все это переносим на более поздний срок. Иначе мы эти рестораны будем просто закрывать, а мы их не хотим закрывать и никогда не закрывали, — заявил глава Башкирии.

Кроме того, Хабиров поручил сократить число посетителей кинотеатров с 50 до 30 человек. От муниципалитетов Хабиров потребовал «резко сократить количество культмассовых мероприятий». «Все ваши юбилейные мероприятия уводите на следующий год, потом отпразднуем, потом проведем. Только небольшие, точечные вещи», — добавил он.

Беременных — на удаленку

Хабиров также поручил перевести беременных женщин на удаленную работу на фоне распространения COVID-19 — правда, в ультимативной форме это касается только госорганизаций, для остальных же предприятий это останется в форме рекомендаций. «Чтобы все-таки здоровое поколение рождалось, и они (беременные женщины, — прим. ред.) себя все-таки поберегли дома», — добавил глава региона.

Кроме того, Хабиров порекомендовал Минздраву ввести ограничительные меры в отношении лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

Хабиров порекомендовал Минздраву ввести ограничительные меры в отношении лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Фото: Кристина Дейнеко / Mkset.ru

— Может быть, есть необходимость принять нам какое-то решение, вводящее для этих людей особый режим, с проверками на дому. Если человек болеет сахарным диабетом в какой-то стадии, значит, он должен сидеть дома. А к нему вечером постучатся и скажут: дядя, ты дома сидишь или нет? Иначе потом это превращается в тяжелое лечение и торжественные похороны.

Who is «медицинский инспектор» в Башкирии

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на предприятиях и в учреждениях республики появятся «медицинские инспекторы». Подобная позиция уже существует в школах Башкирии и, по словам Хабирова, показала свою эффективность. Сотрудники с таким функционалом должны будут встречать работников на проходных предприятий, следить за тем, чтобы они носили защитные маски, соблюдали социальную дистанцию, а также контролировать проведение дезинфекции.

Мединспекторы должны пройти короткий (продолжительностью в четыре часа) онлайн-курс на базе Башкирского госмедуниверситета (БГМУ), материалы курса будут опубликованы на сайте вуза и созданном сайте мединспекторов, сообщил ректор университета Валентин Павлов. Кроме того, для консультаций этих инспекторов Павлов предложил запустить кол-центр.

Потенциальное количество мединспекторов Хабиров оценил в «несколько тысяч человек». Причем на крупных предприятиях их может быть и больше одного: например, на уфимском ОДК-УМПО должен быть отдельный инспектор на каждый цех предприятия. «Инспектор занимается только этим — при сохранении всех его зарплат и так далее», — добавил Хабиров.

Забелин в докладе также упомянул, что поступившая в республику «пилотная партия» вакцины от коронавируса в количестве 42 доз уже полностью израсходована. Фото glavarb.ru

На борьбу с ковидом Башкирия выводит студентов

Забелин сообщил, что с сегодняшнего дня в республике будет усилено звено амбулаторной медицинской помощи — за счет массового привлечения студентов БГМУ. Выходят не только клинические ординаторы первого и второго года обучения, но и студенты шестого курса, а также студенты четвертого курса медколледжей.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что основной рост пациентов с COVID-19 регистрируется в Уфе, куда для лечения и диагностики приезжают как жители республики, так и соседних регионов.

«Сложилось такое мнение, что обязательно нужно КТ провести, и у нас огромные очереди на КТ. Мы за этот год более 10 установок поставили, и даже сейчас «задыхаемся». Плюс к нам едут из соседних регионов пройти КТ и пролечиться в наших учреждениях», — сказал Хабиров.

Забелин в докладе также упомянул, что поступившая в республику «пилотная партия» вакцины от коронавируса в количестве 42 доз уже полностью израсходована. Он не уточнил, кто именно участвовал в вакцинации, однако добавил, что побочных эффектов у получивших вакцину отмечено не было.

Александр Артемьев