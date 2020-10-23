Рахимов о назначении в ФК «Уфа»: «Я не соглашался сразу, разговаривали два дня»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов рассказал о деталях своего приглашения в уфимский клуб. По его словам, переговоры продолжались в течение двух дней.

— Как долго вы думали над приглашением «Уфы»?

— Скажу честно, я не соглашался сразу. Мы разговаривали два дня, мне нужно было проанализировать ситуация — она непростая. После долгих размышлений и бесед, сказал: «давайте попробуем».

— Газизов мог вас рекомендовать в «Уфу»?

— Да, мог сказать, но мне об этом ничего не говорили. Понятно, что для него это родной клуб, естественно, все всё это связывают. Еще раз, я очень долго думал, — сказал Рахимов.

Шамиль Газизов. Фото: twitter.com/UfaFc

Напомним, ранее с поста главного тренера «Уфы» ушел в отставку Вадим Евсеев. Вместо него был назначен Рашид Рахимов, который оставался без работы после увольнения из грозненского «Ахмата».

Шамиль Газизов — генеральный директор «Спартака». До назначения в московский клуб, функционер возглавлял ФК «Уфа» с 2012 года. В последнее время Газизов был замечен на матчах «Спартака» в компании с Рахимовым.