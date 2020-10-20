Группа ДДТ представила клип на песню «Доктор Лиза», снятый к выходу одноименного фильма

Фото: кадр из клипа

Группа ДДТ представила клип на песню «Доктор Лиза», снятый к выходу одноименного художественного фильма. Ролик выложен на YouTube.

В нем снялись Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Андрей Бурковский, волонтеры, пациенты благотворительных фондов.

Фильм выйдет в кинотеатрах 22 октября.

Елизавета Глинка (широко известная как доктор Лиза) родилась в 1962 году, окончила Второй московский государственный медицинский институт имени Н.И. Пирогова и Дартмутскую медицинскую школу. Доктор Лиза была детским реаниматологом-анестезиологом и специалистом по оказанию паллиативной помощи. Глинка работала в хосписах Москвы, Киева и других городов. В 2007 году основала фонд «Справедливая помощь», который помогает тяжелобольным и раненым детям и их родителям, бездомным, людям, попавшим в сложную ситуацию. В 2014 году ее организация поддерживала детей с юго-востока Украины, пострадавших при боевых действиях. Женщина погибла в авиакатастрофе, которая произошла над Черным морем 25 декабря 2016 года.

В августе лидер группы ДДТ Юрий Шевчук записал видео в поддержку защитников башкирского шихана Куштау.

