Оренбургская область стала самым закредитованным регионом ПФО

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Самым закредитованным регионом Приволжья стала Оренбургская область. В соответствующем рейтинге она заняла 82-е место, то есть четвертый результат с конца.

Согласно исследованию «РИА Рейтинг», в среднем задолженность жителя Оренбуржья составляет 73,2% от его годовой зарплаты. В абсолютных цифрах задолженность одного жителя региона перед банками составляет 261,5 тысячи рублей. За год она выросла на 40,1 тысячи рублей.

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В пятерку самых закредитованных также входит Чувашия, где каждый житель республики в среднем должен банкам около 72% от годовой зарплаты. Среднедушевой долг же составляет 230,9 тысячи рублей.

В десятке также Башкортостан (70,6%) и Удмуртия (69,4%). Лучше всего дела обстоят в Нижегородской (52,1%), Самарской областях (56,7%) и Мордовии (57,6%).

Напомним, Татарстан находится на 60-м месте рейтинга. В республике среднедушевой размер долга оценивается в 251,8 тысячи рублей, что составляет 62,7% от средней годовой зарплаты.