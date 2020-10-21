Башкортостан стал лидером в ПФО по количеству индивидуальных инвестиционных счетов

Башкортостан сохраняет первое место в ПФО в списке регионов России с наибольшим количеством индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщает Банк России.



Исходя из статистики Мосбиржи, за период с января по сентябрь в республике открыли почти 96 тыс. ИИС. В ПФО по этому показателю Башкортостан лидирует, а в списке по стране занимает пятое место, уступая лишь Москве (325 тыс.), Московской области (178 тыс.), Санкт-Петербургу (133 тыс.) и Свердловской области (98 тыс.).

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Ранее сообщалось, что Татарстан стал лидером в ПФО по обороту индивидуальных инвестиционных счетов — оборот по открытым татарстанцами ИИС составил 38,7 млрд рублей.

