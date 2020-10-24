«Инстаграм» глав районов Татарстана: День дорожника, первый снег и асфальтирование дворов

Минувшая неделя глазами глав районов Татарстана

Середина осени, похоже, поспособствовала тому, что главы районов решили больше отдыхать или, по крайней мере, поменьше присутствовать в соцсетях. То ли виновата потеря красивых осенних видов, то ли мрачная погода, но активность руководителей районов в «Инстаграме» заметно снизилась. Мало кто показывает, что делается в районе. Отдельные личности по-прежнему героически выкладывают заметно приунывшие виды природы. Да и на общенародные праздники середина октября, прямо скажем, небогата — поэтому любители поздравлений вынуждены были довольствоваться узкими профессиональными праздниками. В итоге на этой неделе даже завсегдатаи наших обзоров в «Инстаграме» не появлялись вообще. Среди них, например, Айдар Метшин, Сергей Димитриев, Рустем Нуриев и Ранис Камартдинов.

«Наш двор» и дела насущные

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин на неделе показал «отчетные» фотографии о том, как ведутся работы в районе по программе «Наш двор». В качестве образцово-показательного был выбран двор рядом со станцией Куркачи. На фотографиях можно увидеть заасфальтированные тропинки в довольно унылых декорациях. Никаких других элементов благоустройства обнаружить не удалось (надеемся, только пока). Из комментариев можно понять, что многие жители относятся к процессу работ скептически: кто-то отмечает, что дорога раньше была шире, кто-то говорит (уже о своем дворе, а не о показанном в посте), что в рамках работ даже щебенку уложили далеко не везде.

Прервал почти месячное молчание руководитель Бугульминского района Линар Закиров. В первом с 23 сентября посте получился, как и у Калимуллина, практически отчет — правда, затрагивающий заметно больший пласт вопросов. Тема программы «Наш двор» поднималась и тут. А еще — чтобы два раза не вставать — глава скопом обрушил на своих подписчиков сборную солянку из коронавирусных требований, газовой безопасности, работы городского транспорта. Несмотря на обширность тематики, видео посмотрели чуть меньше полутора тысяч человек.



С инфраструктурой связан и пост Дмитрия Иванова, руководителя Чистопольского района. В начале недели он показал церемонию открытия стенда в сквере «Молодежный», посвященного становлению Чистопольского часового завода. Иванов напоминает чистопольцам, что история завода началась в 1941 году, когда первые баржи с оборудованием и пятьюстами работниками Второго московского часового завода эвакуировались в Чистополь.



Первый снег и природа



Руководитель Актанышского района Энгель Фаттахов — известный инстапейзажист. На минувшей неделе он показал сразу четыре фотографии осени в районе. Среди них можно увидеть и снег, который, похоже, выпал в Актаныше утром четверга. Энгель Навапович сделал довольно элегантную фотографию легкого снежка, красиво лежащего на оранжевых цветах календулы. Это понравилось трем сотням почитателей его таланта.

В «Инстаграме» лениногорского главы Рягата Хусаинова снега больше. На фотографии, выложенной в среду, видно враз побелевший газон на городской площади, причем лежит он довольно толстым слоем — видимо, Лениногорску его досталось больше, чем Актанышу. При этом руководитель района не стал сопровождать фотографию хоть какой-то подписью.



Красивым видом можно насладиться и в «Инстаграме» Вячеслава Козлова, главы Новошешминского района. На фотографии можно увидеть желтые листья березы на фоне сосен и восходящего солнца. Козлов традиционно желает подписчикам доброго утра, но отклика тут особого нет: у поста всего сотня лайков и нет комментариев. Но новошешминский глава унывать не стал — и подкрепил свою сетевую активность двумя полностью одинаковыми постами с разницей в два дня. А потом еще тремя одинаковыми (но уже другими)!



Пейзажами баловался и руководитель Кайбицкого района Альберт Рахматуллин. На фото можно увидеть романтичные желтые листья на воде. Судя по всему, снимок сделан был уже давно — сейчас уже и листьев-то столько нет. Рахматуллин пожелал подписчикам доброго утра, но скромно утаил главное: это фото было выложено в день рождения. Однако бдительные подписчики все равно принялись поздравлять главу Кайбицкого района в комментариях.



День дорожника



Традиционная тема поздравлений — золотое дно для «Инстаграмов» татарстанских глав районов. Можно даже сказать, что это их конек. На этой неделе повод тоже нашелся — День работников дорожного хозяйства.

Поздравление, например, можно найти у главы Апастовского района Равиля Хисамутдинова. Подобрать подходящие слова по этому поводу не так легко, но Хисамутдинов смог — он поблагодарил «всех, кто достойно, с честью, при любой погоде — и в зной, и в холод — трудится на благо Апастовского района». Сложности, видимо, возникли с подходящей фотографией, поэтому глава района опубликовал снимок со стелой на въезде в Апастово, на котором видна в том числе и дорога. Правда, буквально неделю назад этой же фотографией Хисамутдинов поздравлял работников сельского хозяйства.

А вот руководитель Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин на графику не поскупился — дорожников он поздравил целым коллажем. На нем — и асфальт, и дорожная техника, и каска, и даже желтая перчатка. Сразу видно, что открытка — для дорожника, а не для сельхозработника! «Пусть плоды ваших трудов будут долговечными, а собственные жизненные дороги будут долгими и радостными!» — желает дорожникам Гатиятуллин.



Наконец, Александр Никошин из Алькеевского района в качестве поздравительной открытки использовал стандартный фон с укладкой асфальта и соответствующей подписью. «Именно от ваших усилий во многом зависит настроение жителей района — водителей, пассажиров и пешеходов», — отмечает Никошин. Пост, правда, оказался не слишком популярным — его «залайкало» всего полсотни подписчиков.

