Новости общества

18:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане переименовали Фонд газификации

17:31, 08.07.2020
В Татарстане переименовали Фонд газификации
Фото: yandex.ru

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о переименовании ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан».

Согласно документу, теперь учреждение будет называться ГКУ «Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан».

Предложение о переименовании поступило от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Ему же поручено проконтролировать исполнение постановления.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также