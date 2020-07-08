В Татарстане переименовали Фонд газификации
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о переименовании ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан».
Согласно документу, теперь учреждение будет называться ГКУ «Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан».
Предложение о переименовании поступило от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Ему же поручено проконтролировать исполнение постановления.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым