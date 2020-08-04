Исмагилов Марс Марсельевич

Общая информация

Родился 25 июня 1970 г.

Образование



Московский Государственный университет коммерции, 1996г., менеджмент.

Институт Государственной службы при Президенте Республики Татарстан, 2006г., государственное и муниципальное управление.



Трудовая деятельность



В 1997 — 2005 гг. — главный специалист — эксперт по сертификации Комитета по защите прав потребителей.

В 2005 — 2012 гг. — преподаватель Российского государственного торгово-экономического университета, Казанского (Приволжского) федерального университета.

2005 — по настоящее время Председатель Совета Союза потребителей РТ.



Общественная деятельность



Член Совета Союза потребителей РФ, член Высшего координационного совета Международной Конфедерации потребителей, член экспертного совета по регулированию потребительского рынка и защите прав потребителей Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, член рабочей группы Общественной Палаты РФ по защите прав потребителей.

Член Комиссии при Президенте Республики Татарстан по содействию развитию конкуренции, член Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности естественных монополий при Президенте Республики Татарстан, член Общественных советов при Министерстве экономики РТ, Госкомитете по тарифам РТ; член рабочей группы по вопросам потребительского рынка РТ, попечительского совета Банковской Ассоциации РТ.





Доктор государственной политики и политической экономики



Награды и звания

Почётные грамоты Союза потребителей РФ, Российского государственного торгово-экономического университета, города Казани, Благодарность мэра г. Казани.

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