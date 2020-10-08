«Заинский элеватор» Ильшата Фардиева показал здоровые амбиции при «больной» экономике
«Агросила» запустит производство по переработке заинских семечек в топливо и предприятие по выпуску кормовых добавок
«Заинский элеватор» — амбициозный технологичный и почти полностью автоматизированный проект, стоивший команде «Агросилы» 1,5 млрд рублей, можно считать состоявшимся. В 2020 году производство, наконец, вышло на полные мощности и почти сразу достигло плановых показателей, приняв уже 145 тысяч тонн зерна. Для сравнения — старый челнинский элеватор принял 114 тысяч тонн (и уже превысил свои мощности). «Агросила», которой повезло не почувствовать на себе влияние коронакризиса и локдауна, не собирается останавливаться на достигнутом, и уже, как выяснилось, собирается запускать в Заинске линию по производству топлива из семечек подсолнуха, а в автограде — производство добавок для кормов, которые пока приходится покупать на стороне. На фоне колоссальных проблем в экономике страны и региона эти планы выглядят весьма амбициозными.
Как Фардиев построил в Заинске элеватор
Построенный холдингом «Агросила» элеватор в Заинске был открыт в ноябре 2018 года. Новый комплекс по приему, хранению, чистке и сушке зерна различных агрокультур был рассчитан на производственную мощность 150 тыс. тонн единовременного хранения, в том числе зерна агрофирм, принадлежащих холдингу в восточных районах РТ, что обеспечило бы замкнутый цикл производства. Корреспонденту «Реального времени» довелось побывать на открытии комплекса, а в минувшую среду фактически совершить «приемку» грандиозного сооружения во второй раз.
Элеватор начали строить через год после запуска промпарка «Заман», первым резидентом которого весной 2016 года и стал «Заинский элеватор». Ранее у «Агросилы» был только один такой комплекс — в Набережных Челнах (он на 110 тыс. тонн). На открытии Ильшат Фардиев признавался, что производство удалось запустить не в последнюю очередь благодаря помощи властей и руководства промпарка, которые предоставили готовые инженерные сети, всю инфраструктуру, «Сетевая компания» «помогала с подключениями, газовики».
Все установленное на элеваторе оборудование — российского производства. А сам элеватор при этом смогли построить на территории площадью 5,7 га меньше, чем за 3 года. Одной из особенностей элеватора стали конструкции фундамента на сваях, поднимающие резервуары с зерном на 2,2 метра над землей (без подземной галереи), что должно полностью исключить проникновение грызунов и различных вредителей, обитающих в грунте, и, разумеется, воды, тем самым обеспечивая высокий уровень сохранности зерна и его качества. В структуру элеватора входят также автовесовая, пункт очистки зерна, его сушки и проработки, зона хранения и ремонтные мастерские. Две зерносушилки оборудованы топочными блоками, которые нагревают воздух без попадания прямого огня в сушильную камеру, что, по словам специалистов «Агросилы», «полностью исключает возможность возгорания продукта». Сушилки работают автоматически.
Реализация проекта стоила «Агросиле» 1,5 млрд рублей
Уже в момент открытия Фардиев и его команда отмечала, прежде всего, высокий уровень автоматизации — ручной труд, уверяли в холдинге, здесь минимален. Так, например, тот же режим сушки определяется автоматикой с учетом влажности поступающего продукта. Система управления элеватором в режиме реального времени контролирует вообще все производственные процессы — от приемки и анализа поступающего продукта до его отпуска потребителю. Для этого на элеваторе установили десятки датчиков.
Строил элеватор «Воронежсельмаш», который похожие проекты возводил для «Мираторга» в Орловской области и для «Аграрики» в Воронеже (третий по величине производитель свинины в стране), но считал татарстанский проект «лучшим с точки зрения технологичности и автоматизации». Только проект элеватора председатель совета директоров воронежской компании Егор Коблик оценил в беседе с корреспондентом «Реального времени» в 700 млн рублей. Всего же, по словам главы «Агросилы», элеватор обошелся холдингу в 1,5 млрд, из которых 900 млн рублей предоставил «Россельхозбанк» в рамках льготного кредитования (программа начала реализовываться в 2017 году), а 600 млн — собственные средства.
Зачем холдингу тотальная автоматизация процессов
Элеватор в 2020 года отличался от новенького образца 2018 года огромными «автопоездами» с зерном, который заинцы продолжают неустанно обрабатывать — 2 года назад на территории было гораздо спокойнее. На входе, учитывая эпидемиологическую ситуацию, у всех проверяют температуру и раздают медицинские маски в обязательном порядке. Людей же на самой территории как практически не было 2 года назад, так и нет — причина в той самой автоматизации, которую удалось соблюсти даже в разгар страды. По словам заместителя генерального директора АО «Агросила» по вопросам деятельности ООО «Заинский элеватор» Рамиля Хабибрахманова, в этом году всю приемку зерна перевели на электронный документооборот. После того, как на въезде грузовик регистрируют, водителю выдают электронный чип, в который внесены все данные, и эти данные по пути движения автомобиля через лабораторию и т. д. в это же время обрабатываются. Работники лаборатории уверяют, что в течение суток способны провести средние пробы зерна от каждого агрохозяйства на соответствие нормативным ГОСТам — клейковину, влажность, класс зерна и проч.
— Мы полностью отошли от бумажных носителей внутри территории элеватора, — резюмировал Хабибрахманов, уточнивший, что в уборочный сезон численность работников в на самом элеваторе составляет не более 45 человек. В сезон же доходит до 70—80 работников.
Сезон 2020 года для элеватора-«новичка» оказался ударным
Зато на территории нового элеватора «Агросилы» находятся 35 силосов, которые теперь не пустуют, как в ноябре 2018 года. Здесь уже хранится зерно, при этом благодаря упомянутым Фардиевым 2 года назад автоматизированным процессам и емкостям в этом году удалось принимать зерно до 4,7 тысячи тонн в день. Для сравнения, изначально, на открытии элеватора, Хабибрахманов осторожно планировал принимать лишь до 2,5—3 тысяч тонн зерна. Но мощности рассчитаны и на приемку даже 5 тысяч тонн.
В результате, всего в этом году приняли уже 145 тысяч тонн, в том числе 135 тысяч тонн зерновых культур (пшеница озимая и яровая, и ячмень) и 10 тысяч тонн масличных культур (подсолнечника), рассказал «Реальному времени» Хабибрахманов. В планах принять еще 20 тыс. тонн подсолнечника и еще 10 тыс. тонн кукурузы. Элеватор также оснащен четырьмя пунктами отгрузки — в сутки может отгрузить до 3—5 тысяч тонн. То есть, при условии отгрузки хранимого зерна, плановые мощности в 150 тысяч тонн уже, можно сказать, достигнуты.
— Это у нас абсолютный максимум пока, потому что в прошлом году мы не смогли по ряду причин принимать зерно в полном объеме, у нас велись пуско-наладочные работы, — признался он нам, уточнив, что само зерно затем частично продают и в регионы Поволжья. — Пшеницу и ячмень, кукурузу мы в основном используем для собственных целей (для производства кормов), а подсолнечник в основном идет на продажу.
В Заинске шелуху подсолнечника пустят на топливо
«Заинский элеватор», входящий в структуру холдинга «Агросила», также в скором времени полностью запустит линию пеллетирования шелухи подсолнечника — в рамках того же желания полного цикла безотходного производства холдинга. Линия позволит утилизировать отходы очистки обработанной культуры, а кроме того, производить энергоэффективное топливо. Новая производственная линия позволяет сжимать исходное сырье в 5—10 раз и получать топливо с энергоотдачей до 17—19 тыс. кДж на килограмм.
— Работает это следующим образом: исходное сырье измельчается на дробилке в мелкую фракцию и подается в бункер-накопитель. Далее масса при необходимости увлажняется в смесителе-кондиционере и подается в прессовочную камеру, из матрицы которой впоследствии выходят гранулы. Так как гранулы прессуются при высоких температурах, их, при помощи транспортера направляют в колонну охлаждения, где они остужаются и просеиваются для отделения негранулированных частиц. Затем производится фасовка готового продукта в мешки «биг-беги»», — рассказал Рамиль Хабибрахманов.
В сезон планируется производить до 500 тонн пеллет из лузги подсолнечника, ежесуточная производительность при этом составляет до 15 тонн. Под оборудование и складирование готовой продукции на «Заинском элеваторе» был смонтирован ангар, размером 40 на 20 метров. Окупаемость линии, по прогнозам компании, составит 3 года.
В Челнах запустят собственное производство кормовых добавок
В структуру холдинга «Агросила» полноценно входят три предприятия, которые занимаются приемом, хранением, сушкой и переработкой зерновых культур. Их мощности распределены следующим образом: ООО «Заинский элеватор» — 150 тыс. тонн, ОАО «Набережночелнинский элеватор» — 110 тыс. тонн и ОАО «Актанышское ХПП» — 70 тыс. тонн. Из всех трех вчера холдинг показал еще и челнинское производство, за которое отвечает заместитель генерального директора АО «Агросила» по вопросам ОАО «Набережночелнинский элеватор» Фанис Газетдинов. По его словам, сам элеватор со столетней историей, расположенный на 35 гектарах, включает в себя еще два комбикормовых завода (куда идет и зерно самого элеватора) и завод по отжиму рапса. Первый комбикормовый завод запустили еще в 2008 году, второй — в 2014 году. Первый полностью оснащен отечественным оборудованием — «Технэкс» (екатеринбургская фирма). Второй оснастили импортным оборудованием, голландской компании Wynveen. И если заинские коллеги челнинцев собираются еще открывать и производство пеллет, то в автограде, в уже в первой половине 2021 года, — запускать линию премиксов, то есть добавок в корма (с витаминами, лекарствами, микроорганизмами, способствующими росту птиц и животных).
— Со следующего года думаем составлять уже конкуренцию для наших производителей премиксов вроде компании «Мустанг», «Агрофит» и др. Пока же больше 30 добавок (премиксов) покупаются со стороны, но все проходят жесткий лабораторный контроль, — рассказал Газетдинов.
Премиксная линия состоит из двух модулей многокомпонентного микродозирования, установки загрузки сыпучих материалов, установки ввода жидких компонентов, весов и модуля упаковки. Производить премиксы планируется для собственных нужд «Агросилы». Как отмечают в компании, окупаемость вложений в создание новой линии составит 2 месяца, а собственные премиксы позволят снизить себестоимость продукции холдинга и, следовательно, успешно конкурировать на рынке.
Челнинское зерно продают в Питер и Иран
Зерновым сырьем на «Набережночелнинском элеваторе» также полностью обеспечивает холдинг «Агросила». Здесь, впрочем, приняли зерна в этом году больше, чем позволяют мощности — 114 тысяч тонн (уже принятое зерно может быть отгружено и покинуло силоса к настоящему времени).
— Сами видели, целый поток машин, в день принимаем порядка 1 000—1 200 тонн зерна для производства кормов, — обратили внимание в компании.
Зерно, помимо того, что оно идет на нужды самого холдинга «Агросилы», сегодня также продается в Петербург и Ярославль. И идет на экспорт, в частности в Иран. Акватория позволяет принимать суда вместимостью до 5 тысяч тонн.
Челнинскому элеватору предстоит глобальная реконструкция
Завод по производству рапсового масла, запущенный в 2010 году, с мощностью производства переработки 50 тонн в сутки и выхода масла до 20 тонн в сутки фактически закрывает полный цикл безотходного производства «Набережночелнинского элеватора», тем более что рапс культура высокомаржинальная, отмечает Газетдинов. Оставшийся жмых идет, опять же, как добавка к комбикормам. Здесь также установлено импортное оборудование производства австрийской фирмы «Леббенсмиттельтехник».
В 2021 году, помимо линии премиксов, также планируется расширенная реконструкция элеватора, строительство новых сушилок, новых складов хранения, автоприема. Газетдинов не скрывает радости по поводу предстоящей модернизации, она чрезвычайно необходима элеватору и по экологическим причинам, считает он:
— Видите, за забором у нас жилой сектор, рядом — Кама! Все это санитарно-защитные зоны, норм надо придерживаться же!
«Кризиса не почувствовали»: пятую часть кормов элеватор продает на сторону, остальное остается в «Агросиле»
Как рассказал корреспонденту газеты «Реальное время» Фанис Газетдинов, комбикормовые заводы производят корма для всех видов животных и для любых клиентов, которые приходят и «со своими рецептами». Делают корма даже для карповых рыб, пока нет возможностей производить корма для осетровых («есть свои нюансы, другое оборудование надо»).
— Доля кормов, которую мы продаем на сторону — составляет 15—18% сегодня, — уточнил он. — В основном мы все-таки работаем на свой холдинг.
На наш вопрос, не почувствовал ли «Набережночелнинский элеватор» на себе коронавирусный кризис, Газетдинов ответил отрицательно: «Снижений нет, мы надеемся и на «Челны-Бройлер» (входит в технологическую цепочку компаний «Агросила»), поэтому благодаря этой компании, и за счет частного сектора — наше производство не упало. Было 268 тысяч тонн корма — а планируем в этом году произвести 280 тысяч тонн.
Отметим, что по итогам работы в 2019 году приемка в «Набережночелнинском элеваторе» составила 124 тыс. тонн зерна, отгрузка водным транспортом — 32 тыс. тонн. В новом сезоне запланировали приемку 127 тыс. тонн зерна, отгрузку водным транспортом в объеме 48 тыс. тонн. В 2020 году на челнинском элеваторе реконструировали газовую площадку сушильных хозяйств, а сейчас запускают в полноценный цикл работы премиксную линию мощностью 3 тонны в час.
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