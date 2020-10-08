«Заинский элеватор» Ильшата Фардиева показал здоровые амбиции при «больной» экономике

«Агросила» запустит производство по переработке заинских семечек в топливо и предприятие по выпуску кормовых добавок

Фото: Ринат Назметдинов

«Заинский элеватор» — амбициозный технологичный и почти полностью автоматизированный проект, стоивший команде «Агросилы» 1,5 млрд рублей, можно считать состоявшимся. В 2020 году производство, наконец, вышло на полные мощности и почти сразу достигло плановых показателей, приняв уже 145 тысяч тонн зерна. Для сравнения — старый челнинский элеватор принял 114 тысяч тонн (и уже превысил свои мощности). «Агросила», которой повезло не почувствовать на себе влияние коронакризиса и локдауна, не собирается останавливаться на достигнутом, и уже, как выяснилось, собирается запускать в Заинске линию по производству топлива из семечек подсолнуха, а в автограде — производство добавок для кормов, которые пока приходится покупать на стороне. На фоне колоссальных проблем в экономике страны и региона эти планы выглядят весьма амбициозными.

Как Фардиев построил в Заинске элеватор



Построенный холдингом «Агросила» элеватор в Заинске был открыт в ноябре 2018 года. Новый комплекс по приему, хранению, чистке и сушке зерна различных агрокультур был рассчитан на производственную мощность 150 тыс. тонн единовременного хранения, в том числе зерна агрофирм, принадлежащих холдингу в восточных районах РТ, что обеспечило бы замкнутый цикл производства. Корреспонденту «Реального времени» довелось побывать на открытии комплекса, а в минувшую среду фактически совершить «приемку» грандиозного сооружения во второй раз.



Элеватор начали строить через год после запуска промпарка «Заман», первым резидентом которого весной 2016 года и стал «Заинский элеватор». Ранее у «Агросилы» был только один такой комплекс — в Набережных Челнах (он на 110 тыс. тонн). На открытии Ильшат Фардиев признавался, что производство удалось запустить не в последнюю очередь благодаря помощи властей и руководства промпарка, которые предоставили готовые инженерные сети, всю инфраструктуру, «Сетевая компания» «помогала с подключениями, газовики».

Система управления элеватором в режиме реального времени контролирует вообще все производственные процессы

Все установленное на элеваторе оборудование — российского производства. А сам элеватор при этом смогли построить на территории площадью 5,7 га меньше, чем за 3 года. Одной из особенностей элеватора стали конструкции фундамента на сваях, поднимающие резервуары с зерном на 2,2 метра над землей (без подземной галереи), что должно полностью исключить проникновение грызунов и различных вредителей, обитающих в грунте, и, разумеется, воды, тем самым обеспечивая высокий уровень сохранности зерна и его качества. В структуру элеватора входят также автовесовая, пункт очистки зерна, его сушки и проработки, зона хранения и ремонтные мастерские. Две зерносушилки оборудованы топочными блоками, которые нагревают воздух без попадания прямого огня в сушильную камеру, что, по словам специалистов «Агросилы», «полностью исключает возможность возгорания продукта». Сушилки работают автоматически.

Реализация проекта стоила «Агросиле» 1,5 млрд рублей

Уже в момент открытия Фардиев и его команда отмечала, прежде всего, высокий уровень автоматизации — ручной труд, уверяли в холдинге, здесь минимален. Так, например, тот же режим сушки определяется автоматикой с учетом влажности поступающего продукта. Система управления элеватором в режиме реального времени контролирует вообще все производственные процессы — от приемки и анализа поступающего продукта до его отпуска потребителю. Для этого на элеваторе установили десятки датчиков.



Строил элеватор «Воронежсельмаш», который похожие проекты возводил для «Мираторга» в Орловской области и для «Аграрики» в Воронеже (третий по величине производитель свинины в стране), но считал татарстанский проект «лучшим с точки зрения технологичности и автоматизации». Только проект элеватора председатель совета директоров воронежской компании Егор Коблик оценил в беседе с корреспондентом «Реального времени» в 700 млн рублей. Всего же, по словам главы «Агросилы», элеватор обошелся холдингу в 1,5 млрд, из которых 900 млн рублей предоставил «Россельхозбанк» в рамках льготного кредитования (программа начала реализовываться в 2017 году), а 600 млн — собственные средства.

По словам Рамиля Хабибрахманова, в этом году всю приемку зерна перевели на электронный документооборот

Зачем холдингу тотальная автоматизация процессов

Элеватор в 2020 года отличался от новенького образца 2018 года огромными «автопоездами» с зерном, который заинцы продолжают неустанно обрабатывать — 2 года назад на территории было гораздо спокойнее. На входе, учитывая эпидемиологическую ситуацию, у всех проверяют температуру и раздают медицинские маски в обязательном порядке. Людей же на самой территории как практически не было 2 года назад, так и нет — причина в той самой автоматизации, которую удалось соблюсти даже в разгар страды. По словам заместителя генерального директора АО «Агросила» по вопросам деятельности ООО «Заинский элеватор» Рамиля Хабибрахманова, в этом году всю приемку зерна перевели на электронный документооборот. После того, как на въезде грузовик регистрируют, водителю выдают электронный чип, в который внесены все данные, и эти данные по пути движения автомобиля через лабораторию и т. д. в это же время обрабатываются. Работники лаборатории уверяют, что в течение суток способны провести средние пробы зерна от каждого агрохозяйства на соответствие нормативным ГОСТам — клейковину, влажность, класс зерна и проч.

— Мы полностью отошли от бумажных носителей внутри территории элеватора, — резюмировал Хабибрахманов, уточнивший, что в уборочный сезон численность работников в на самом элеваторе составляет не более 45 человек. В сезон же доходит до 70—80 работников.

Работники лаборатории уверяют, что в течение суток способны провести средние пробы зерна от каждого агрохозяйства на соответствие нормативным ГОСТам —клейковину, влажность, класс зерна и проч.

Сезон 2020 года для элеватора-«новичка» оказался ударным



Зато на территории нового элеватора «Агросилы» находятся 35 силосов, которые теперь не пустуют, как в ноябре 2018 года. Здесь уже хранится зерно, при этом благодаря упомянутым Фардиевым 2 года назад автоматизированным процессам и емкостям в этом году удалось принимать зерно до 4,7 тысячи тонн в день. Для сравнения, изначально, на открытии элеватора, Хабибрахманов осторожно планировал принимать лишь до 2,5—3 тысяч тонн зерна. Но мощности рассчитаны и на приемку даже 5 тысяч тонн.

В результате, всего в этом году приняли уже 145 тысяч тонн, в том числе 135 тысяч тонн зерновых культур (пшеница озимая и яровая, и ячмень) и 10 тысяч тонн масличных культур (подсолнечника), рассказал «Реальному времени» Хабибрахманов. В планах принять еще 20 тыс. тонн подсолнечника и еще 10 тыс. тонн кукурузы. Элеватор также оснащен четырьмя пунктами отгрузки — в сутки может отгрузить до 3—5 тысяч тонн. То есть, при условии отгрузки хранимого зерна, плановые мощности в 150 тысяч тонн уже, можно сказать, достигнуты.

— Это у нас абсолютный максимум пока, потому что в прошлом году мы не смогли по ряду причин принимать зерно в полном объеме, у нас велись пуско-наладочные работы, — признался он нам, уточнив, что само зерно затем частично продают и в регионы Поволжья. — Пшеницу и ячмень, кукурузу мы в основном используем для собственных целей (для производства кормов), а подсолнечник в основном идет на продажу.

Линия позволит утилизировать отходы очистки обработанной культуры, а кроме того, производить энергоэффективное топливо

В Заинске шелуху подсолнечника пустят на топливо

«Заинский элеватор», входящий в структуру холдинга «Агросила», также в скором времени полностью запустит линию пеллетирования шелухи подсолнечника — в рамках того же желания полного цикла безотходного производства холдинга. Линия позволит утилизировать отходы очистки обработанной культуры, а кроме того, производить энергоэффективное топливо. Новая производственная линия позволяет сжимать исходное сырье в 5—10 раз и получать топливо с энергоотдачей до 17—19 тыс. кДж на килограмм.

— Работает это следующим образом: исходное сырье измельчается на дробилке в мелкую фракцию и подается в бункер-накопитель. Далее масса при необходимости увлажняется в смесителе-кондиционере и подается в прессовочную камеру, из матрицы которой впоследствии выходят гранулы. Так как гранулы прессуются при высоких температурах, их, при помощи транспортера направляют в колонну охлаждения, где они остужаются и просеиваются для отделения негранулированных частиц. Затем производится фасовка готового продукта в мешки «биг-беги»», — рассказал Рамиль Хабибрахманов.

В сезон планируется производить до 500 тонн пеллет из лузги подсолнечника, ежесуточная производительность при этом составляет до 15 тонн. Под оборудование и складирование готовой продукции на «Заинском элеваторе» был смонтирован ангар, размером 40 на 20 метров. Окупаемость линии, по прогнозам компании, составит 3 года.

«Пока больше 30 добавок (премиксов) покупаются со стороны, но все проходят жесткий лабораторный контроль», — рассказал Газетдинов

В Челнах запустят собственное производство кормовых добавок

В структуру холдинга «Агросила» полноценно входят три предприятия, которые занимаются приемом, хранением, сушкой и переработкой зерновых культур. Их мощности распределены следующим образом: ООО «Заинский элеватор» — 150 тыс. тонн, ОАО «Набережночелнинский элеватор» — 110 тыс. тонн и ОАО «Актанышское ХПП» — 70 тыс. тонн. Из всех трех вчера холдинг показал еще и челнинское производство, за которое отвечает заместитель генерального директора АО «Агросила» по вопросам ОАО «Набережночелнинский элеватор» Фанис Газетдинов. По его словам, сам элеватор со столетней историей, расположенный на 35 гектарах, включает в себя еще два комбикормовых завода (куда идет и зерно самого элеватора) и завод по отжиму рапса. Первый комбикормовый завод запустили еще в 2008 году, второй — в 2014 году. Первый полностью оснащен отечественным оборудованием — «Технэкс» (екатеринбургская фирма). Второй оснастили импортным оборудованием, голландской компании Wynveen. И если заинские коллеги челнинцев собираются еще открывать и производство пеллет, то в автограде, в уже в первой половине 2021 года, — запускать линию премиксов, то есть добавок в корма (с витаминами, лекарствами, микроорганизмами, способствующими росту птиц и животных).

— Со следующего года думаем составлять уже конкуренцию для наших производителей премиксов вроде компании «Мустанг», «Агрофит» и др. Пока же больше 30 добавок (премиксов) покупаются со стороны, но все проходят жесткий лабораторный контроль, — рассказал Газетдинов.

Премиксная линия состоит из двух модулей многокомпонентного микродозирования, установки загрузки сыпучих материалов, установки ввода жидких компонентов, весов и модуля упаковки. Производить премиксы планируется для собственных нужд «Агросилы». Как отмечают в компании, окупаемость вложений в создание новой линии составит 2 месяца, а собственные премиксы позволят снизить себестоимость продукции холдинга и, следовательно, успешно конкурировать на рынке.

Зерновым сырьем на «Набережночелнинском элеваторе» также полностью обеспечивает холдинг «Агросила»

Челнинское зерно продают в Питер и Иран

Зерновым сырьем на «Набережночелнинском элеваторе» также полностью обеспечивает холдинг «Агросила». Здесь, впрочем, приняли зерна в этом году больше, чем позволяют мощности — 114 тысяч тонн (уже принятое зерно может быть отгружено и покинуло силоса к настоящему времени).

— Сами видели, целый поток машин, в день принимаем порядка 1 000—1 200 тонн зерна для производства кормов, — обратили внимание в компании.

Зерно, помимо того, что оно идет на нужды самого холдинга «Агросилы», сегодня также продается в Петербург и Ярославль. И идет на экспорт, в частности в Иран. Акватория позволяет принимать суда вместимостью до 5 тысяч тонн.

Челнинскому элеватору предстоит глобальная реконструкция

Завод по производству рапсового масла, запущенный в 2010 году, с мощностью производства переработки 50 тонн в сутки и выхода масла до 20 тонн в сутки фактически закрывает полный цикл безотходного производства «Набережночелнинского элеватора», тем более что рапс культура высокомаржинальная, отмечает Газетдинов. Оставшийся жмых идет, опять же, как добавка к комбикормам. Здесь также установлено импортное оборудование производства австрийской фирмы «Леббенсмиттельтехник».

В 2021 году, помимо линии премиксов, также планируется расширенная реконструкция элеватора, строительство новых сушилок, новых складов хранения, автоприема. Газетдинов не скрывает радости по поводу предстоящей модернизации, она чрезвычайно необходима элеватору и по экологическим причинам, считает он:

— Видите, за забором у нас жилой сектор, рядом — Кама! Все это санитарно-защитные зоны, норм надо придерживаться же!

В 2021 году, помимо линии премиксов, также планируется расширенная реконструкция элеватора, строительство новых сушилок, новых складов хранения, автоприема

«Кризиса не почувствовали»: пятую часть кормов элеватор продает на сторону, остальное остается в «Агросиле»

Как рассказал корреспонденту газеты «Реальное время» Фанис Газетдинов, комбикормовые заводы производят корма для всех видов животных и для любых клиентов, которые приходят и «со своими рецептами». Делают корма даже для карповых рыб, пока нет возможностей производить корма для осетровых («есть свои нюансы, другое оборудование надо»).

— Доля кормов, которую мы продаем на сторону — составляет 15—18% сегодня, — уточнил он. — В основном мы все-таки работаем на свой холдинг.

На наш вопрос, не почувствовал ли «Набережночелнинский элеватор» на себе коронавирусный кризис, Газетдинов ответил отрицательно: «Снижений нет, мы надеемся и на «Челны-Бройлер» (входит в технологическую цепочку компаний «Агросила»), поэтому благодаря этой компании, и за счет частного сектора — наше производство не упало. Было 268 тысяч тонн корма — а планируем в этом году произвести 280 тысяч тонн.

Отметим, что по итогам работы в 2019 году приемка в «Набережночелнинском элеваторе» составила 124 тыс. тонн зерна, отгрузка водным транспортом — 32 тыс. тонн. В новом сезоне запланировали приемку 127 тыс. тонн зерна, отгрузку водным транспортом в объеме 48 тыс. тонн. В 2020 году на челнинском элеваторе реконструировали газовую площадку сушильных хозяйств, а сейчас запускают в полноценный цикл работы премиксную линию мощностью 3 тонны в час.

1 / 52 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов