ОАО Набережночелнинский элеватор

Общая информация

Компания основана в 2002 году. Входит в состав агрохолдинга «Агросила Групп». Набережночелнинский элеватор является одним из крупнейших в Поволжье производителей комбикормов. Совокупные производственные мощности двух комбикормовых комплексов превышают 70 тонн в час.Предприятие производит комбикорма для большинства крупнейших предприятий птицеводческой и животноводческой отраслей Республики Татарстан и близлежащих регионов, а также выполняет заказы для фермерских хозяйств и частных подворий.

Руководитель — Шайхутдинов Исхак Ильязович

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