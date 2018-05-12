Список персон

Газетдинов Фанис Тазетдинович

Агробизнес
Газетдинов Фанис Тазетдинович

Общая информация

Родился 23 января 1961 года в с. Куяново Актанышского района.

Образование:

1983 год — Казанский финансово-экономический институт

1990 год — Российскяа академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса

Трудовая деятельность:

Работал: заместителем главы Администрации Актанышского района по экономике, директором ОАО «Набережночелнинский элеватор», заместителем генерального директора по производству ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП», директором ООО «Агрофирма „КАМА“.

С 20 января 2015 года — генеральный директор ЗАО „АГРОСИЛА ГРУПП“

Заслуженный экономист Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423800, г. Набережные Челны, ул. Заводская, 1
  • Телефон: +7(8552) 74-76-26
  • Email: office@agrosila-holding.ru
  • Сайт: www.agrosila-holding.ru

Дата последнего обновления: 12.05.2018

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