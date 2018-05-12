Газетдинов Фанис Тазетдинович
Общая информация
Родился 23 января 1961 года в с. Куяново Актанышского района.
Образование:
1983 год — Казанский финансово-экономический институт
1990 год — Российскяа академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса
Трудовая деятельность:
Работал: заместителем главы Администрации Актанышского района по экономике, директором ОАО «Набережночелнинский элеватор», заместителем генерального директора по производству ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП», директором ООО «Агрофирма „КАМА“.
С 20 января 2015 года — генеральный директор ЗАО „АГРОСИЛА ГРУПП“
Заслуженный экономист Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423800, г. Набережные Челны, ул. Заводская, 1
- Телефон: +7(8552) 74-76-26
- Email: office@agrosila-holding.ru
- Сайт: www.agrosila-holding.ru
Дата последнего обновления: 12.05.2018