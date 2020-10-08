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ОАО Заинский элеватор

Агробизнес
ОАО Заинский элеватор
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Юридическое лицо образовано 16 сентября 2015 года.

Построенный Холдингом «Агросила» элеватор в Заинске был открыт в ноябре 2018 года. В 2020 году элеватор вышел на полную производственную мощность.

Управляющая компания — АО «Агросила».

Лицо, действующее на основании доверенности — Хабибрахманов Рамиль Ростямович.



Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Заинск
  • Адрес: 423521, ул Заводская, 1
  • Телефон: (917) 853-75-84
  • Email: office@agrosila-holding.ru
  • Сайт: http://agrosila-holding.ru/

Дата последнего обновления: 08.10.2020

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