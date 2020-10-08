ОАО Заинский элеватор
Общая информация
Юридическое лицо образовано 16 сентября 2015 года.
Построенный Холдингом «Агросила» элеватор в Заинске был открыт в ноябре 2018 года. В 2020 году элеватор вышел на полную производственную мощность.
Управляющая компания — АО «Агросила».
Лицо, действующее на основании доверенности — Хабибрахманов Рамиль Ростямович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Заинск
- Адрес: 423521, ул Заводская, 1
- Телефон: (917) 853-75-84
- Email: office@agrosila-holding.ru
- Сайт: http://agrosila-holding.ru/
Дата последнего обновления: 08.10.2020