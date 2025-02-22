В Минсельхозе отчитались о состоянии озимых посевов в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

Около 85% озимых на 412 тыс. га полей Татарстана находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Соответствующие данные озвучил на совещании в Доме Правительства первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов со ссылкой на Россельхозцентр.

В целом обеспеченность семенами яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур в Татарстане составляет свыше 120%. При этом в республике продолжается проверка семян на посевные качества.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также по словам Гарипова, на сегодняшний день обеспеченность Татарстана покупными семенами по кукурузе составляет 56%, по подсолнечнику — 62%. По сахарной свекле норма выполнена на 100% с учетом всех имеющихся договоренностей.



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Зульфат Шафигуллин