«Зерно на сваях»: как воронежцы построили Ильшату Фардиеву в Заинске элеватор

Проект обошелся «Агросиле» в 1,5 млрд рублей, 900 млн из которых предоставил «Россельхозбанк» в рамках льготной программы кредитования

Фото: Сергей Афанасьев

Сегодня в Заинске холдинг «Агросила» Ильшата Фардиева открыл элеватор, в строительство которого было инвестировано 1,5 млрд рублей, из которых 900 млн рублей предоставил «Россельхозбанк» в рамках льготного кредитования (программа начала реализовываться в 2017 году), а 600 млн — собственные средства. Новый комплекс по приему, хранению, чистке и сушке зерна различных агрокультур рассчитан на производственную мощность 150 тыс. тонн единовременного хранения, в том числе зерна агрофирм, принадлежащих холдингу в восточных районах РТ, что обеспечит замкнутый цикл производства. Элеватор начали строить год спустя после запуска промпарка «Заман», первым резидентом которого весной 2016 года и стал «Заинский элеватор». Ранее у «Агросилы» был только один элеватор — в Набережных Челнах (он на 110 тыс. тонн). Корреспондент «Реального времени» вместе с Фардиевым прошелся по элеватору, узнал, зачем элеватору двухметровые сваи и полная автоматизация с цифровизацией «вплоть до одной десятой», и расспросил председателя совета директоров «Воронежсельмаш», построившего заинский объект, во сколько ему это обошлось.

Как Ильшат Фардиев благодарил власти Татарстана за проложенную дорогу

Гидами на открытии стали сам Ильшат Фардиев и главный технолог по элеваторному хозяйству АО «Агросила» Газинур Амиров, за которыми по объекту гуськом ходили замминистра сельского хозяйства РТ Ильдус Габдрахманов, министр земельных и имущественных отношений Азат Хамаев вместе с главой Заинского района Разифом Каримовым и т. д. Стартовала экскурсия внезапно: к толпе чиновников подкатил самосвал с прицепом, в который как будто предлагалось загрузиться официальным лицам. Быстро выяснилось, что так команда Фардиева наглядно демонстрировала возможности транспортной логистики в быстрой разгрузке машин с зерном. Пару минут спустя, когда грузовик «разгрузили», чиновников «загрузили» в лабораторию, где попытались «на пальцах» объяснить, как «Агросила» отныне будет проверять поступающее зерно на качество, проводить забор проб и проч. По словам работников лаборатории, в течение суток они способны провести средние пробы зерна от каждого агрохозяйства на соответствие нормативным ГОСТам — на клейковину, влажность, класс зерна и проч. Фардиев воодушевлялся не менее и даже более остальных, спрашивая и переспрашивая своих подчиненных, способна ли лаборатория будет определять качество гибридов и что такое «карточка зерна».

Сам же Ильшат Фардиев после лаборатории и провел компанию чиновников по пути следования машин с зерном, рассказывая, как сначала на территории «пришлось все почистить», а затем «начали делать промышленную площадку, чтобы попасть в госпрограмму субсидий»:

— Государство помогло здесь нам абсолютно! — признался Фардиев, и, жестикулируя, начал перечислять, чем именно: — Инженерными сетями. Инфраструктурой. Помогали «Сетевая компания» с подключениями, газовики. То есть вопросы, которые были поставлены перед властями республики, все были решены! Дорогу вот проложили…

Зачем элеватору сваи и полная автоматизация с цифровизацией «вплоть до одной десятой»

Главный технолог по элеваторному хозяйству АО «Агросила» Газинур Амиров с гордостью заметил, что все установленное на элеваторе оборудование — российского производства. Элеватор при этом смогли построить меньше, чем за 2 года — строительство стартовало в апреле 2016 года. Изначально проблема была в финансировании, которую удалось решить, по его словам, при помощи льготной программы кредитования «Россельхозбанка». В строительстве и монтаже помогли «местные, челнинские ребята», оборудование же поставил «Воронежсельмаш». На вопрос Азата Хамаева, не дорогой ли был кредит, Амиров ответил отрицательно — ставка оказалась «практически 4% благодаря субсидированию».

Резервуары элеватора расположены на территории площадью 5,7 га. На сваях! Как отмечают в «Агросиле», элеватор строился «с учетом современных тенденций и инновационных решений». Одной из особенностей и стали конструкции фундамента на сваях, поднимающие резервуары с зерном на 2,2 метра над землей (без подземной галереи), что должно полностью исключить проникновение грызунов и различных вредителей, обитающих в грунте, тем самым обеспечивая высокий уровень сохранности зерна и его качества.

По словам Амирова, новый элеватор способен принимать до 150 тонн зерна в час, впрочем, объемы зависят от сортности самого зерна. Сегодня в день удается принять до 2,5—3 тыс. тонн, хотя рассчитаны мощности и на 5 тыс. тонн. В структуру элеватора входят также автовесовая, пункт очистки зерна, его сушки и проработки, зона хранения и ремонтные мастерские. Две зерносушилки оборудованы топочными блоками, которые нагревают воздух без попадания прямого огня в сушильную камеру, что, по словам специалистов «Агросилы», «полностью исключает возможность возгорания продукта». Сушилки работают автоматически. Помимо двухметровых свай, еще одной особенностью «Заинского элеватора» в «Агросиле» называют высокий уровень автоматизации — ручной труд, уверяют в холдинге, здесь минимален. Так, например, тот же режим сушки определяется автоматикой с учетом влажности поступающего продукта. Система управления элеватором в режиме реального времени контролирует вообще все производственные процессы — от приемки и анализа поступающего продукта до его отпуска потребителю. Фардиев с особенной гордостью отметил, что температуру сушилок система контролирует «вплоть до одной десятой!». Все данные выводятся в пункт оперативного управления элеватором. На элеваторе для этого установлено 20 датчиков (для контроля же температуры датчики установлены через каждые полтора метра).

Как воронежцы построили для Фардиева элеватор, не имеющий аналогов «даже в Европе»

За оборудование несет ответственность «Воронежсельмаш», на открытии элеватора поэтому присутствовал председатель совета директоров воронежской компании Егор Коблик, который, разговорившись в пункте оперативного управления элеватором с Ильшатом Фардиевым, с ужасом вспоминал время, когда проект был еще только на бумаге:

— На самом деле, когда перед нами эти задачи еще ставились, мы думали, что такое невозможно будет сделать!

Фардиев, в свою очередь, вспомнил, как специалистам «Агросилы» — инженерам, наладчикам, ИТРовцам — особенно тяжело и много пришлось поработать в прошлом году. Теперь же он с удовольствием указывал правительственным чиновникам на автоматизацию своего детища, «напичканного» электроникой, по его словам, оперирующей «биг дата» — как говорится сегодня, большими данными!». Впечатленный пунктом оперативного управления замминистра сельского хозяйства РТ Ильдус Габдрахманов поинтересовался у Коблика, есть ли вообще где-то аналогичные проекты — очень уж, видимо, хотелось, чтобы самый современный элеватор был только в Татарстане. И получил, очевидно, приятный для себя ответ:

— Это самый большой проект на сегодня, который мы реализовали. Сейчас мы строим два элеватора еще большего формата — для «Мираторга» в Орловской области и для «Аграрики» в Воронеже (третий по величине производитель свинины в стране, — прим. ред.). Они чуть больше по емкости будут, но с точки зрения технологичности и автоматизации Заинский элеватор — лучший проект, который нами реализован. В ближайшие 5 лет никто не сможет его переплюнуть! — уверенно заявил Коблик.

— Один «пятитысячник» [«банка» объемом хранения в 5 тыс. тонн] сколько примерно стоит? — спросил Ильдус Габдрахманов.

— Цена на такое оборудование у нас стартует от 10 млн рублей, а благодаря существующим госпрограммам субсидирования снижается на 25%. И такой автоматизации нет не только в России, а даже в Европе! — смело ответил воронежский бизнесмен.

— Теперь есть! В Заинске! — улыбался Фардиев.

— Мы эту программу автоматизации разработали и сделали специально для Заинска, — кивнул Коблик.

Сам заинский проект «Воронежсельмашу» обошелся в 700 млн рублей

После того как чиновники вышли на открытый воздух, мы все же поинтересовались у Егора Коблика, в какую сумму обошелся весь проект «Заинского элеватора». Председатель совета директоров «Воронежсельмаш» в уме тут же подсчитал:

— Проект обошелся примерно в 700 млн рублей. Столько стоят все три очереди, которые мы строили в течение 4—5 лет, — сообщил он.

— То есть 5 лет все строилось?

— На самом деле, у проекта три этапа. И сейчас мы в Заинске заканчиваем третий. Всего же у нас сейчас 10 проектов по всей стране, от «Мираторга» до «Дамате» (первая компания принадлежит Науму Бабаеву, вторая — его брату Игорю, — прим. ред.), — объяснил нам Коблик.

Ильшат Фардиев: «Земли наши. Технологии наши. Люди наши. Элеватор теперь тоже наш!»

Ильдус Габдрахманов на торжественном открытии заметил, что инновации в АПК Татарстану необходимы, так как сельское хозяйство республики каждый год «испытывают на прочность природные катаклизмы», а благодаря новым технологиям можно сделать Татарстан в этом смысле самодостаточным.

— В этом году мы имеем 3,7 млн тонн хлеба. Но ни для кого не секрет, что мы часть урожая до потребителя не доводим. Во-первых, теряем во время уборки, во-вторых, во время хранения. При этом в Татарстане есть емкости для хранения на 2 млн тонн — но у них есть свои проблемы. Поэтому сегодняшнее открытие мне так приятно! Компания «Агросила» опять нас приятно удивила, холдинг работает очень системно, креативно, — польстил замминистра гендиректору предприятия Светлане Барсуковой и Ильшату Фардиеву. — Вот таких элеваторов нам нужно еще больше!

— Сегодня мы имеем производство практически «от поля до прилавка», — сиял от радости Ильшат Фардиев. — Земли наши. Технологии наши. Люди наши. Элеватор теперь тоже наш!

900 млн рублей дал «Агросиле» «Россельхозбанк»

По словам Светланы Барсуковой, для «Агросилы» Заинский элеватор стал важнейшим производственным звеном. Но его строительство — это далеко не конец: «У нас все еще только начинается, есть что дорабатывать, и на элеваторе тоже».

Барсукова рассказала корреспонденту «Реального времени», что решение о строительстве элеватора было принято в 2015 году, когда был создан промпарк «Заман», активная фаза строительства началась в 2016 году, сам объект официально будет введен в эксплуатацию и зарегистрирован в конце 2018 года. Глава «Агросилы» также рассказала об объеме инвестиций: компании пришлось вложить 1,5 млрд рублей, из которых 900 млн рублей — кредитные средства «Россельхозбанка», предоставленные по программе льготного кредитования сельхозпроизводителей, стартовавшей в 2017 году. «Агросила», однако, не намерена ограничиваться только одним элеватором и будет дальше строиться на площадях «Замана». Среди перспективных планов Барсукова назвала проект по глубокой переработке зерна и проект по производству органических удобрений из отходов зернового производства, разведения КРС и птицы.