Тимур Исмаев, «Громкие рыбы»: «Не сказал бы, что мы чисто коммерческие чуваки, мы стараемся творить»

Основатель «Громких рыб» — о нишевом Ютубе, Москве и конвейере

Фото: Ринат Назметдинов

«Громкие рыбы», как и многие другие продакшн-компании, непросто, но плодтворно пережили пандемию — весной вышел их сериал из жизни Иннополиса «Последняя программа», следом за несогласованной рекламой чебоксарского трикотажа — их ролик про мазь «Звездочка», а недавно в сети появилась их версия клипа «Татарстан супергуд 2020». Новостями делиться один из основателей «Рыб» Тимур Исмаев, который недавно объявил, что перебирается в Москву.

«Наша работа похожа на волонтерство — нужно много что-то делать бесплатно, чтобы потом воздалось»

— Мы брали у вас интервью в прошлом году, когда вы сделали популярную «рекламу» чебоксарскому трикотажу, про вас узнали буквально все — и правда ли, что появилось куча заказов?



— Вообще, наша работа порой похожа на волонтерство. Нужно много что-то делать бесплатно, чтобы потом воздалось. После того ролика нам с каких только окраин не предлагали работать! Мы тогда плотно занимались сериалом. Это был момент, когда ты год готовился, а через месяц съемки. И нам было просто некогда обрабатывать все обрушившиеся на нас заказы. Как в игре «Ну погоди», когда волк ловит яйца, много яиц пролетело мимо нас.

— А что вам предлагали? Снимать рекламу?

— Много чего было. Мы же тогда заявили, что сняли ролик за 30 тысяч. И все думали, что мы готовы снимать всем за такую сумму. Были предложения из Москвы, Питера, нам писали сибирские нефтяные регионы, там конечно, цифры были другие...

— И вам мешал сериал?

— Да, мало что получилось сделать. Из-за бума я на сериале, который сам продюсировал, был два дня из 23. Остальное время — так. ребята в Иннополис, а я тут щитом закрою остальное.

— Сейчас коммерческая часть съемок занимает большую часть времени?

— Мы начали заниматься плотно коммерцией, когда сняли офис и переехали туда. Теперь у нас большое помещение на Баумана в историческом здании, где мы сидим и работаем. Не сказал бы, что мы чисто коммерческие чуваки, мы стараемся творить. К тому же зачастую за деньги снимать интереснее. Когда мы набрали большой опыт, и все больше людей нас начало замечать, мы начали делать подобные проекты. Порой выбираешь — очередной скетч о студентах или что-то новое и интересное, и за деньги. То выбираешь второе, потому что это еще и форма развития.

— У вас при этом нет, кажется, открытого портфолио.

— Мы гордимся своими несогласованным рекламами, которые мы снимаем для себя. Очень много реклам одинаково говорят с потребителем, у них одинаковая коммуникация. У нас она нестандартная. Сегодня, кстати, случилось интересно. Мы сняли рекламу мази «Звездочка», ее, кажется, все уже посмотрели, но сегодня о ней узнавали вьетнамцы — на канале очень много вьетнамских комментариев. Из коммерческих роликов мне нравится реклама для «Юлы», мне за него точно не стыдно. Он прикольный. Знаешь, мне кажется, возникает такой эффект самозванца, что я, возможно, даже принижаю наши достижения.

«Сериалы — это индустрия, конвейер денег»

— Когда вы начали придумывать сериал?

— С момента, когда у нас возникла идея сделать какой-нибудь сериал и мы начали копаться в этом плане, до момента выхода первой серии прошло полтора года. Один из членов нашей команды, Тимофей Шарагин, занимался только этим. Вот потому мне кино и не нравится. Ты тратишь полтора года на один продукт. И люди его видят — через полтора-два года. А с короткими роликами, клипами, рекламой результат быстрее. И в кино нужно уметь говорить о чем-то. Нужно иметь опыт. Не хочется начать говорить раньше. В отношении других режиссеров не знаю, но мне не хотелось бы снимать кино в молодом возрасте. Надо чуть-чуть вырасти.

— Нечего высказать миру?

— Да есть что высказать, но хочется делать это пока в других формах. Не хочется лезть в большое кино, и из-за того, что это долго, и из-за того, что пока хочется как губка впитывать знания.

— Вы работали по контракту с Иннополисом?

— Я бы не сказал. что были супербольшие деньги. Мы, конечно, не сами вкладывалась. Они спонсировали создание. Мне кажется, заказчик доволен. Последнюю серию посмотрели 10 000 человек, и это были очень целевые 10 000 человек. Потому что целевая аудитория Иннополиса не очень большая. Нам и не хотелось, чтобы его смотрело много людей. Мы даже рекламу делали только для айтишников.

Это же индустрия, это конвейер денег. Ты уже не творишь, а индустриально производишь

— Диалоги там звучат не естественно. Желание все превратить в афоризм. Это только мне кажется?

— Это больше вопрос к Шарагину. Я бы не сказал, что я с тобой не согласен. Даже Тимофей с тобой может согласиться. Потому что одно дело, когда ты в аде съемочной площадки, а другое — когда пересматриваешь все на монтаже, мол, можно было снять иначе, немножко не дотянули. У нас были смены по 16 часов, и на одну сцену, к примеру, семь минут. А сколько было сцен до этого! Мы столкнулись воочию с тем, что у тебя подряд 23 съемочных дня, ты не можешь выбиться из тайминга, а если начинаешь задерживаться, то уже нельзя сделать что-то иначе.

— Это тебя отвратило от идеи сериалов?

— Возможно. Это же индустрия, это конвейер денег. Ты уже не творишь, а индустриально производишь.

«Так устроена индустрия, что к Казани в ней не относятся серьезно»

— У нас выходил материал по ютуб-каналы Татарстана, и основной посыл в том, что каналы есть, они интересные, но контент не монтезируется. И на этом фоне я узнал, что ты переезжаешь в Москву?

— У каждого свой путь. У нас не такого, чтобы — монетизация, большие просмотры, удержание аудитории, длинные интервью, интеграция. Остаться нишевым — не так-то плохо. Если ты реально нашел нишу, в которой тебя прет. Может, от этого твоя жизнь становится лучше.

Когда ты Салават Фатхутдинов, и твоя продукт массово востребован, внешне все хорошо, но легко ли тебе внутри? Порой бывают съемки, коммерческая, с деньгами, московскими заказчиками, а делать не хочется. Я не хочу продаваться за то, с чем я не согласен. Что касается переезда — к сожалению, так устроена индустрия, что к Казани в ней не относятся серьезно. Максимум котируется Питер. Ты должно ассоциироваться с Москвой. Питер — «у, ты андерграунд, что ты там забыл?». Я хочу ассоциироваться с Москвой. Глупо радоваться тому, что ты казанец, потому что, возможно, ты не сделаешь тут все, что можешь. Мне хотелось бы делать что-то иное. Но при этом я остаюсь часть «Рыб». Когда у тебя такой ребеночек, в виде проекта, ты никогда от него не откажешься.

— Недавно ты выступал на многочасовом марафоне дискуссий «Время молодых» и заявил буквально следующее, обращаясь к министру культуры: «Ирада Хафизяновна, если вы не обратите внимание на нас, представителей креативной индустрии, то нам просто придется уехать из Татарстана». Мне кажется, ты просто ни разу не ходил в минкульт.

— Меня позвали говорить про индустрию кино. А мы проходим как бы между… К чему относится ютуб? Мы делаем искусство? Вроде бы и нет. Но и замечать нас нельзя. Лично я думаю, что по-хорошему... Вообще, я не знаю, должен ли человек приходить в министерство или наоборот. К нам же обычно люди сами приходят. Но мне кажется, что если таких людей, как мы, не поддерживать, то они вымоются. Как в физике, при разности потенциалов, люди, как ионы, начинают движение вдаль от места своего старта. При этом куда-то ходить и просить тоже неохота…

— Нельзя при этом сказать, что вы идете другим путем. Недавно вы выложили ролик «Татарстан супергуд 2020», с ремиксом-версий-вариацией на тему известной песни СуперАлисы. Паралелльно клип про республика выпустила Лейна, «Волга-Волга» и Венера Ганеева. «Татар, алга!» спел Артур Исламов. «Дуслар хаус» сняли про «нормальных пацанов». Все это выглядит как официальный заказ, если честно, с задачей прославлять Татарстан. Для чего в сотый раз шутить про тюбетей и эчпочмаки?

— Мы хотели сделать клип для внешней аудитории. Это прикольные внешние атрибуты республики. Вот ты едешь в Берлин и думаешь — Браденбургские ворота, рейвы, — а берлинцы отвечают: вот заладили про одно и тоже, мы гораздо глубже! Но это же культура, которая транслируется вовне. Нам хотелось сказать об этом как-то по новому. Мне кажется, что нам удалось это сделать. Хотя также мне кажется, что цветкоррекцию кое-где можно было бы и поправить.

— Сейчас, получается, вы уже не сидите в «Универ ТВ» и снимаете все за свои деньги?

— Да, много снимаем для себя. С «Универ ТВ» мы закончили отношения, выросли из них. Уже становилось не хорошо, будучи взрослыми, занимать чье-то место. Правда, не знаю, пришел ли кто нам на смену. Это было уже видно по роликам — студенческие зарисовки сменились мюзиклами про физкультуру и прелести взрослой жизни.

Художественное высказывание должно иметь много составляющих факторов. Если просто снять пение на фоне природы — это скучно. А если добавить больше визуальных смыслов, то уже становится интересно

— Сейчас стремительно растет популярность «ТикТока», куда пошли все, включая пожилых звезд эстрады. Для вас это интересное явление?

— Я рад, что взрослые, старперы идут в «ТикТок», значит, они не закостенели и готовы принимать что-то новое. Они молодцы. Снобизм старческий в этом плане мне не очень близок. Снимать контент для «ТикТока»я не люблю. Там требуется делать все быстрее и менее замороченное, а нам охота заморачиваться.

— Зачем?

— Мы же не делаем это очень сильно, так, локальненько. Художественное высказывание должно иметь много составляющих факторов. Если просто снять пение на фоне природы — это скучно. А если добавить больше визуальных смыслов, то уже становится интересно.

— Любопытно, что говоришь, что миллионы просмотров не нужны, что нишевость — это хорошо.

— В целом, я согласен. Насколько нужно быть чем-то вроде «Дом-2»? Говорят, что его смотрит каждый десятый? И лишь 0,7% жителей России покупает бизнес-книги. Не всегда быть плохо быть нишевым, это может значит, что это — твоя аудитория.

— Завершим следующим вопросом: когда тебя в последний раз узнавали?

— Практически каждый сентябрь приезжают и иногда узнают на улицах новые первокурсники КФУ — по нашим старым роликам про общагу и прочее.

