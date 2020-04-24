«Татарский феномен» YouTube: проекты мирового уровня при дефиците героев

Что не так с татарстанским YouTube — обзор «Реального времени»

Фото: YouTube-канал Zaman

Как гласит легенда, в эти дни 15 лет назад на сайте YouTube.com было опубликовано первое видео — длительностью всего 18 секунд о походе в зоопарк. Сегодня эта платформа постепенно отъедает аудиторию и рекламодателей у ТВ, становясь главным источником новостей и развлекательного видеоконтента для взрослой (не путать с пожилой) аудитории. Тем временем в татарстанском сегменте (если вообще можно так выразиться) YouTube сложилась парадоксальная ситуация: республика дала миру мощнейших игроков этой платформы, но собственных героев-звезд YouTube у нас практически нет. Вместе с экспертами «Реальное время» составило список наиболее популярных ютьюб-проектов родом из республики, а также вспомнило некоторые заметные и экстравагантные работы «местной ютьюб-тусовки».

Кто есть кто в татарстанском YouTube?



В поиске ответа на этот вопрос мы стремились найти производителей качественного контента с привязками к Казани и Татарстану. Конечная цель (момент признания, а заодно и маркер работы) блогеров за редким исключением — это монетизация их продукта, блога, а значит, и сотрудничество с бизнесом в качестве инфлюенсеров. На местном рынке ситуация плачевная.

— В Казани есть «Громкие рыбы» и весь их качественный продакшн, есть YouTube-канал «Секреты» и все, что они делают, у них есть еще пара каналов, которые друг с другом связаны, это Alto Vision. «Площадь свободы» только начала снимать на YouTube передачи в разговорном жанре, есть еще предприниматель Руслан Абдулнасыров. Ничего такого «точечного» нет — ни food-блогеров Казани или lifestyle, beauty, — так оценила местное (именно местное!) ютьюб-сообщество основательница SMM-агентства Fragency Регина Фасхеева.



Эксперты в области взаимодействия бизнеса и социальных сетей связывают фактическое отсутствие «рынка» со слишком высоким «порогом входа» для бизнеса — ресурсов, способных снабжать блогосферу мотивирующими к творчеству заказами местные рекламодатели обеспечить просто не могут.

— Для YouTube нужно снимать качественно и регулярно, а это дорого и не у всех получается. В цене, то есть стоимости продакшена, контент для YouTube проигрывает и Instagram, и TikTok, — в тот же TikTok уже идут охотнее — затрат меньше и с точки зрения закупки техники и самого производства, причем идут уже и довольно консервативные бренды. С точки зрения маркетинга, в местном YouTube ничего никогда не происходило, — подчеркивает Фасхеева.

Основатель веб-студии Alto Vision Максим Булатов объясняет, что YouTube более восприимчив к федеральной тематике — его алгоритмы работают не по геолокации, а по языковому принципу. Он также согласился с тезисом о высоком пороге вхождения, но отметил: в Казани вполне реально делать контент, конкурентный на федеральном и мировом уровне — более того, такие производители контента здесь есть. «Не следует забывать, что в Казани находятся 5-Minute Crafts, проект основателей AdMe, с миллиардными просмотрами. Мы тоже стараемся приблизиться к ним, но мы идем своим путем. Мы не гонимся за известными личностями в видео, мы всегда делаем героями простых людей, которые рассказывают что-то для других простых людей», — отмечает он.

По словам Булатова, что касается региональной тематики, то нужно учитывать, что для YouTube не всегда подходит то, что подходит для других площадок. «Хотя многие местные блогеры, успешные на других площадках, также пробуют делать что-то на YouTube (тот же комик Булат Bravo) более или менее успешно», — заключил Булатов.

Действительно, следует сразу разделить два подхода: студийный и влогерский. В первом случае контент создается по определенной тематике силами команд продюсерских центров. Во втором — во главе угла личность главного героя, автора канала.

YouTube-звезды вне рейтинга: главный автоподборщик из Нурлата и «плачущая» Алина из Нижнекамска

Героев нашего времени из Татарстана в русскоязычном YouTube, прямо скажем, не много. Во всяком случае, приписывать республике популярных персонажей задачи нет. Кого-то мы могли упустить — не судите строго. Мы просто пытаемся разобраться в картине этого рынка, рисуя ее крупными мазками.

За последние годы сразу несколько выходцев из Татарстана смогли «блеснуть» на федеральных ресурсах и получить шанс вырасти в серьезный коммерческий бизнес-проект. Правда, не все этим шансом воспользовались, но место в нашем обзоре, пусть и вне рейтинга (по разным причинам), они точно заслужили.

Первая, о ком хочется вспомнить, это юная Алина Шаехова из Нижнекамска. В 2017-м о 10-летней девочке говорила вся Россия: три года назад, как раз в момент «бума» детского YouTube, юная нижнекамка начала вести свой маленький канал, в котором рассказывала о техниках рукоделия и распаковывала подаренные ей игрушки. Увлечение школьницы так и осталось бы темой для обсуждения с одноклассницами, если бы в один момент она не решилась организовать «живую» офлайновую фан-встречу с подписчиками. Но на нее никто не пришел.

Тогда Алина выложила в Сеть обращение к подписчикам, обманувшим ее: в слезах юная блогерша просила фанов «не обманывать ее больше». Ролик стал вирусным и набрал больше 7 млн просмотров (примерно столько же за неделю, например, набрали интервью Дудя с Собчак и Познером), посты в поддержку Алины стали публиковать звезды спорта и шоу-биза. В ноябре 2017-го совместную фан-встречу с блогершей провела титулованная волейболистка Екатерина Гамова, а в январе 2018-го в гости на канал «Россия 1» Алину пригласил Андрей Малахов.

Превращать хобби дочери в бизнес родители девочки не стали, отвергнув все коммерческие предложения, рухнувшие на них после эфира. Простенькие видео Алины с изготовлением детских подделок с тех пор набирали тысячи просмотров. Семь месяцев назад, набрав аудиторию больше, чем в 500 тысяч подписчиков, Алина перестала выкладывать ролики, хобби так и осталось просто одним из способов скоротать досуг.

Второй YouTube-канал, о котором нельзя не упомянуть, — это «Ильдар Авто-подбор», который шесть лет назад начал вести выпускник Самарского техуниверситета — уроженец Нурлата Ильдар Сибгатуллин. Блог не вошел в рейтинг «Реального времени», поскольку сейчас Ильдар является лицом созданной им с партнерами крупной московской компании, специализирующейся на автотематике в столице. А его блог с тремя миллионами подписчиков превратился в корпоративный YouTube-аккаунт и фактически не размещает стороннюю рекламу или «региональный» контент.

В далеком 2013-м Ильдар Сибгатуллин стал публиковать первые ролики: тогда сам он работал автоподборщиком и снимал видео с отзывами своих довольных клиентов. Постепенно контент становился все качественнее, блогер начал проводить даже собственные мини-расследования, выявляя недобросовестных продавцов и «перекупов», снимать подробные обзоры с советами по выбору авто. Аудитория прирастала, появился контракт с крупной столичной компанией, а сам Ильдар уехал жить в Москву. Сейчас в среднем каждый ролик канала набирает по 2 млн просмотров, Ильдар — главный «хитрый татарчонок» русскоязычного «Ютьюба» и основной конкурент питерского влогера Констатина Academeg Заруцкого (именно его, а не Давидыча, от которого больше шума, чем роликов и просмотров). К сожалению, вряд ли сколько-нибудь заметная доля именно за родной для блогера, татарстанской аудиторией.

YouTube родом из Татарстана

Отметим сразу, что мы прекрасно понимаем: сравнивать и тем более рейтинговать каналы по количеству подписчиков — неправильно. Просто это самый простой и привычный для рядового зрителя показатель. Поэтому ниже не рейтинг, а скорее список самых топовых YouTube-каналов из Татарстана. Они очень разные, но каждый из них по-своему интересен, и совершенно определенно делается с большим трудом и заслуживает внимания!

1. 5-Minute Crafts: 66,2 млн подписчиков, AdMe.ru: 12,3 млн подписчиков

Без преувеличения главный проект и продукт родом из Татарстана специализируется на занимательном рукоделии и необычных советах. Недавно проект засветился в Forbes, поскольку за неполные 4 года работы канал набрал 15 млрд просмотров и 66 млн подписчиков, став третьим по числу подписчиков всего видеохостинга. Каждый год проект «рождал» связанные каналы: 5-Minute для детей, 5-Minute для семьи и другие. Важный момент — весь контент интернациональный, а сам проект мимикрирует под американский.

Родители канала — Павел Радаев и Марат Мухаметов — создали просто гигантскую по объему аудитории маркетинговую кросс-платформу. Ребята долгое время жили в Казани, сейчас — на Кипре. Однако редакция многих их проектов по-прежнему базируется в столице Татарстана. Аудитория проектов в «Фейсбуке» превышает 230 млн, в YouTube — более 300 миллионов аккаунтов. Ежемесячно на платформах AdMe размещается 1,5 тыс. роликов на 17 языках.

Олдфаги помнят, как Мухаметов и Радаев начинали свой медиабизнес в начале «нулевых» с сайта creatiff.kazan.ru, который проводил экспертизу рекламы по примеру главного критика «всея дизайна» Артемия Лебедева. Тогда Павел занимался веб-дизайном, трафик-менеджментом и программированием, а творческие вопросы закрывал Марат, фанат всего, что связано с маркетингом и рекламой. Сайт о рекламе AdMe.ru начал работать с 2004 года в качестве огромной базы рекламных материалов — от принтов до роликов в поганом качестве почившего в бозе формата 3gp, когда плеер был размером в «пару квадратов». Но интернет тогда был дик и дремуч, поэтому низкое качество материалов не мешало собирать большую аудиторию любителей иностранного креатива. Однако по-настоящему огромной аудитория у проектов ребят стала тогда, когда они сменили концепцию, став проектом обо всем хорошем и интересном. Гигантский драйв AdMe дали только-только набиравшие силу соцсети и ставка на международную аудиторию. В общем, AdMe и Ко просто красавчики — наши, из Татарстана.

2. «Адские» пранкеры Клюгер и Перец из автограда: 1,4 млн подписчиков

Канал челнинских блогеров Саши Кудрова и Валерия Линка (PeReC и KLygeR). 27-летний Кудров и его товарищ в YouTube с 2015 года, но активно снимать и набирать просмотры они начали около 3 лет назад. Сейчас у Клюгера и Перца 1,4 миллиона подписчиков и порядка 184 млн просмотров. В ленте главным образом жесткие пранки и популярные челленджи, снятые на любительскую камеру.

На видео попадают «поджоги» авто и друг друга, кражи электросамокатов, угон гироскутеров, «вступления в секту» и обсуждения самых «острых» для аудитории проблем, к примеру, школьных драк — так можно сделать вывод о возрасте львиной доли подписчиков пранкеров. Чтобы уберечься от проблем с правоохранителями в начале почти каждого ролика пранкеры вставляют объявление о том, что их контент исключительно развлекательный и не преследует цель оскорбить кого бы то ни было.



Армии своих фанатов пранкеры рекламируют букмекерские конторы и электронные сигареты. Но недавно предприимчивые челнинские ребята нашли и новые способы монетизации своего канала, в 2019-м открыв в автограде сервис доставки еды Klyger Food.

Примеры «художеств» Перца и Клюгера мы здесь размещать не стали, как и работы следующего в топе блогера — Чио Ям, поскольку не смогли обнаружить у них ни одного ролика, не сдобренного хорошенько отборным матом. Взглянуть на творчество пранкеров можно на их YouTube-каналах.

3. Еще одна юная пранкерша из Набережных Челнов Chio Yam: 572 тысячи подписчиков

Знакомьтесь с юным блогером из той же компании, по уровню и качеству контента очень близким Клюгеру, — Chio Yam (Чио Ям) с 572 тысячами подписчиков и суммарными просмотрами, приближающимися к 30 миллионам.



Начинала вчерашняя школьница Чио с милых рисунков, увлечением аниме, обзоров вещей с «АлиЭкспресс». Сейчас 21-летняя блогерша снимает довольно жесткие пранки с обилием мата и тематикой «на грани» и, по всей видимости, неплохо зарабатывает, рекламируя (неожиданно) краткосрочные инвестиции в IPO и многочисленные интернет-магазины.

4. Патриотизм, феминизм и веганство в «Секретах»: 515 тысяч подписчиков

Еще одни герои нашего топа — «социалочка», которую делают казанские ребята из дизайн-студии Alto Vision, некогда разработчики сайтов ведущих компаний Татарстана. У канала «Секреты» с более чем 515 тысячами подписчиков и 37 миллионами просмотров. Снимают и монтируют местные умельцы на собственной площадке — известной в городе «ютубошной», пространстве для видеосъемки «Спартак Спейс», запущенной ими в июле 2019-го в здании бывшей фабрики «Спартак».



«В эфире» «Секретов» — социальные эксперименты, словесные баталии и беседы на самые разные темы и с самыми разными людьми о том, о чем «в приличном обществе» вслух говорить не принято. В архивах можно отыскать диспуты атеистов с верующими, гомофобов с лесбиянками, чайлдфри с многодетными отцами, интервью с трансгендерами, патриотами и космополитами, откровения людей с биполярным расстройством. Просмотры отдельных роликов уходят за миллион.

Свой «секрет» блогерам может анонимно выслать любой подписчик, «подкинув» команде проекта свежую идею для нового выпуска. Канал постоянно находится в поиске героев для своих роликов: часто в соцсетях проекта можно наткнуться на объявление «ищем героев, которые считают, что проблема экологии преувеличена», либо «тех, кто за полиаморию».

Среди рекламных партнеров выпусков можно встретить ссылки гигантов вроде «Яндекс.Еды», есть у «Секретов» и свой маленький интернет-магазин с брендированной одеждой.

5. Денис Сальманов и Азалька-мазалька покоряют YouTube: 391 тысяча подписчиков

Казанский юморист Денис Сальманов пришел в YouTube, уже покорив аудиторию Instagram, где у него набралось порядка 1,4 миллиона поклонников. Сейчас на канале бывшего кавээнщика (команда «Трое из ларца») 391 тысяча подписчиков, и всего за год его существования 27,5 тысячи просмотров. В Instagram у Сальманова более «взрослый» контент — короткие юмористические, часто саркастичные ролики из серии «Типичные девушки» и «Типичный я», ну и рекламными постами довольно крупных брендов уровня Lay's.

А вот в новеньком YouTube-канале 25-летний блогер вместе с маленькой героиней Азалькой-мазалькой снимает умилительные ролики по атмосфере очень схожие с ТВ-передачей «Лучше всех!» Максима Галкина на Первом канале. В ироничных видео-зарисовках блогер расспрашивает Азальку о самых серьезных вопросах — выборе будущего мужа, нарушениях закона и любимых занятиях, вместе они играют, делают макияж и тренируются в «скороговорении».



6. Популяризатор науки и космоса Артем Кузнецов: 366 тысяч подписчиков

На шестой строчке — еще один проект команды Alto Vision авторства Артема Кузнецова, канал «Космос просто» с 366 тысячами подписчиков и 24 миллионами просмотров. В доступной форме максимально простым языком здесь рассказывают о звездах, галактиках, черных дырах. Каждый месяц блогер делает подборки интересных космических событий и открытий, в роликах «Просто космоса», как и в «Секретах», всегда качественная графика, крепкие источники и приятный монтаж. В отличие от своего более «остросоциального собрата», просветительский канал Артема Кузнецова живет в том числе и на донатах.



7. Beauty-блог девушки с синдромом Олбрайта из Челнов: 349 тысяч подписчиков



Собственный YouTube-канал молодая челнинка Лилия (Lili Lo) запустила в 2014-м. Девушка начала с экспериментов с макияжем и бьюти-трендов, а нарастив свою аудиторию, стала выкладывать и «разговорные» ролики, обсуждая с подписчиками волнующие ее вопросы — романтику, этику, домашний ремонт и здоровье. Lili Lo родилась с редким наследственным заболеванием — синдромом Олбрайта (поражает всю костную систему человека), но это никак не мешает ей мечтать, воплощать мечты в реальность, путешествовать и рассказывать обо всем этом своей армии подписчиков численностью порядка 349 тысяч человек.

8. Боец, переживший «казанский феномен»: 180 тысяч подписчиков

На восьмой строчке топа — авторский «брутальный» канал 47-летнего казанца Радифа Замалиева. Спортсмен-тяжеловес, последний, как сам он себя называет, мастер спорта СССР по рукопашному бою, экс-глава казанской федерации рукопашного боя и традиционного карате, свой блог на YouTube запустил в начале 2017-го, и с тех пор очень резво набирает аудиторию. Еще год назад число его подписчиков не превышало 40 тысяч, сегодня побита планка в 180 тысяч и 25 миллионов просмотров.

Бывший спортсмен регулярно снимает ролики о собственных рекордах в подтягивании, драках и о подростковой преступности времен «Казанского феномена», выкладывает нарезки и обзоры чемпионатов России и мира по борьбе. Канал любительский, зачастую со средним качеством съемки и, как признавался сам блогер в беседе с «Реальным временем», практически полностью некоммерческий. Год назад доход от него не превышал 500 долларов. С тех пор увеличения рекламных врубок или появления новых партнерских видео на канале Радифа Замалиева мы не заметили — YouTube остается скорее его хобби.

9. Nikusha Slime: 129 тыс. подписчиков

Девушка живет в Казани и с огромным энтузиазмом развлекает детишек тем, что делает слаймы (надеемся, в 2020 уже никому не надо объяснять, что это такое). Аудитория Никуши Слайм перекочевала на ее YouTube-канал из детского аналога TikTok — платформы Likee — и «Инстаграма». На YouTube канал появился лишь в июле 2019 года, но уже собрал 129 тыс. благодарных маленьких подписчиков (которые, кстати, исправно ставят лайки всем видео, но неплатежеспособны, а потому абсолютно бесполезны для рекламодателя). На нем 12 видео, все — о слаймах.



10. Юмористические скетчи «Громких рыб»: 36,1 тысячи подписчиков

Десятое место рейтинга с 36,1 тысячи подписчиков и более чем пятью миллионами просмотров занимает казанский канал «Громкие рыбы». Ребята прогремели на всю страну прошлым летом, «по фану» выпустив шуточный ролик с псевдорекламой бренда «Чебоксарский трикотаж». Всего за несколько дней он стал вирусным и набрал миллионные просмотры с подачи топовых российских блогеров Юрия Дудя и Александра Гудкова.

Студия «Громкие рыбы» — некоммерческий проект на базе КФУ и его студенческого телеканала UNIVER TV, который 4 года назад создали четыре выпускника университета: Тимур Исмаев, Кирилл Карамов, Амир Садыков и Александр Бурков. В портфолио ребят — юмористические скетчи, пародийные шоу и даже попытка запуска собственной ютьюб-передачи «Прожарка татарских клипов». С разной степенью успешности «прожарить» они успели, например, Ришата Тухватуллина и Ильназа Гарипова. Хотя в основном темы для новых роликов ребята ищут именно в студенческой среде, выдают действительно качественные продукты с хорошим качеством картинки и оригинальными сюжетами.



Студийцев в Казани, в отличие от многих других блогеров, знают хорошо. Официально YouTube-канал, конечно, не сотрудничает с бизнесом и никого не рекламирует, но сами «рыбы», по информации «Реального времени», частенько берутся за съемки сторонних проектов довольно крупных коммерческих брендов и написание сценариев для них.

11. Истории татарской бизнес-тусовки от Руслана Абдулнасырова: 30,2 тысячи подписчиков

Одиннадцатое место топа — влог казанского предпринимателя «новой волны», собственника сети автосалонов «Автосеть.РФ» Руслана Абдулнасырова. С 2018 года молодой бизнесмен снимает ролики в духе «бизнес молодости», берет интервью у своих коллег, преимущественно татарских предпринимателей, создает обзоры на новые модели авто и проводит тест-драйвы, а заодно и высказывается на социальные, политические и бытовые темы, делится кадрами из путешествий и экстрим-прогулок по всему миру.

Рекламирует Абдулнасыров, понятное дело, только себя и свою компанию. Сейчас у блогера порядка 30,2 тысячи подписчиков и больше 2 млн суммарных просмотров. К слову, в период коронавирусного карантина канал Руслана Абдулнасырова заметно оживился. Только за последние три недели он опубликовал автообзоры на новые Mercedes GLE, Mitsubishi Outlander, Suzuki Vitara, интервью с владельцем швейного цеха Шамилем Саттаровым, сумевшим подзаработать на пошиве масок, главой терпящего убытки туроператора «Легенда» и еще с десяток неплохо отснятых и продуманных роликов.

12. Гуру казанского фастфуда Сергей Шепелев: 22,5 тысячи подписчиков

Фуд-блогер Сергей Шепелев со своим каналом «Фаст-фуд Казани» очень очарователен. Очаровательнее него, пожалуй, только главный поедатель фастфуда всея «Ютьюба» Daym Drops, которого Сергей частенько косплеит. С 2015 года Сергей снимает любительские видео о гастрономических фестивалях и новых заведениях общепита, но главной темой и «фишкой» Шепелева стал фастфуд. На его канале можно найти «битвы» булок Burger King против McDonald’s, соревнования по скоростному поеданию биг тейсти, пробы заходящих в Казань брендов пиццы и роллов.

В среднем снятые на простенькие камеры обзоры с незатейливым сюжетом просматривают по 1 — 2 тысячи человек, но за 5 лет работы фуд-блогер преодолел планку в 6 миллионов просмотров, появились у Сергея и постоянные комментаторы, довольно живо обсуждающие новый «двойной фиш кинг» или «ливанскую» шаурму. Блог — явно не основной род деятельности Сергея Шепелева, но от возможного сотрудничества с рекламодателями он не отказывается. Правда, просмотрев больше десятка «свежих» работ гуру фастфуда, ни одной коммерческой вставки мы так и не обнаружили.

Непревзойденный оригинал вот:

«Надежды» татарстанского YouTube: «региональный Дудь» на «Площади свободы» и комик Булат Bravo

Напоследок стоит оговориться, что республиканский (простите) YouTube не лишен молодых, перспективных и рвущихся в бой: местные блогеры и медиаэксперты не теряют попыток создать качественный и пригодный для монетизации контент с заявкой на уровень крепких федеральных каналов. Ярким примером здесь может послужить канал «Площадь свободы».

Сам канал был открыт одновременно с одноименным интернет-изданием в 2018-м — по всей видимости, экс-главредом AdMe.ru и бывшим креативным директором портала ivi.ru Ксенией Лукичевой. В 2019-м Лукичева со своей командой покинула проект, «рулить» на «площади» осталась Алсу Саетова — бывшая помощник министра по делам молодежи РТ Дамира Фаттахова, экс-кандидатка в депутаты Госсовета РТ от «Единой России», успевшая поуправлять метшинским проектом «Добрая Казань» и Дирекцией парков и скверов. Долго издание не продержалось, «Площадь свободы» свернулась.

На базе старого YouTube-канала издания около четырех месяцев назад Алсу Саетова запустила блог с передачами «разговорного жанра», интервью, по формату очень напоминающими ролики Дудя или Ирины Шихман. «В гости» в студию Саетова приглашает представителей секс-меньшинств, активистов из движений бодипозитива, фондов помощи ВИЧ-инфицированным. Темы последних передач — современное многоженство, сексизм и, конечно, коронавирус. «Площадь свободы» — честно говорим об обществе, свободе и правах человека», — гласит описание канала.

На обновленной «Площади свободы» пока лишь восемь подобных — профессионально отснятых и смонтированных роликов, пока, конечно, без рекламы. У канала порядка 1,3 тысячи подписчиков, но суммарные просмотры новых видео Алсу Саетовой «пробили» планку в 36 тысяч.



Другой перспективный канал с 6,5 тысячи подписчиков ведет казанский блого-комик Булат Bravo, уже раскрутившийся в Instagram. Автор юмористических скетчей только 15 апреля запустил собственное шоу «Как достать соседа», от которого явно веет вдохновением проекта «Что было дальше» Сабурова, Щербакова, Тамби и Деткова. У пилотного «сырого» выпуска уже почти 9 тысяч просмотров, и останавливаться авторы, по всей видимости, не планируют.