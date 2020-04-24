«Татарский феномен» YouTube: проекты мирового уровня при дефиците героев
Что не так с татарстанским YouTube — обзор «Реального времени»
Как гласит легенда, в эти дни 15 лет назад на сайте YouTube.com было опубликовано первое видео — длительностью всего 18 секунд о походе в зоопарк. Сегодня эта платформа постепенно отъедает аудиторию и рекламодателей у ТВ, становясь главным источником новостей и развлекательного видеоконтента для взрослой (не путать с пожилой) аудитории. Тем временем в татарстанском сегменте (если вообще можно так выразиться) YouTube сложилась парадоксальная ситуация: республика дала миру мощнейших игроков этой платформы, но собственных героев-звезд YouTube у нас практически нет. Вместе с экспертами «Реальное время» составило список наиболее популярных ютьюб-проектов родом из республики, а также вспомнило некоторые заметные и экстравагантные работы «местной ютьюб-тусовки».
Кто есть кто в татарстанском YouTube?
В поиске ответа на этот вопрос мы стремились найти производителей качественного контента с привязками к Казани и Татарстану. Конечная цель (момент признания, а заодно и маркер работы) блогеров за редким исключением — это монетизация их продукта, блога, а значит, и сотрудничество с бизнесом в качестве инфлюенсеров. На местном рынке ситуация плачевная.
— В Казани есть «Громкие рыбы» и весь их качественный продакшн, есть YouTube-канал «Секреты» и все, что они делают, у них есть еще пара каналов, которые друг с другом связаны, это Alto Vision. «Площадь свободы» только начала снимать на YouTube передачи в разговорном жанре, есть еще предприниматель Руслан Абдулнасыров. Ничего такого «точечного» нет — ни food-блогеров Казани или lifestyle, beauty, — так оценила местное (именно местное!) ютьюб-сообщество основательница SMM-агентства Fragency Регина Фасхеева.
Эксперты в области взаимодействия бизнеса и социальных сетей связывают фактическое отсутствие «рынка» со слишком высоким «порогом входа» для бизнеса — ресурсов, способных снабжать блогосферу мотивирующими к творчеству заказами местные рекламодатели обеспечить просто не могут.
Основатель веб-студии Alto Vision Максим Булатов объясняет, что YouTube более восприимчив к федеральной тематике — его алгоритмы работают не по геолокации, а по языковому принципу. Он также согласился с тезисом о высоком пороге вхождения, но отметил: в Казани вполне реально делать контент, конкурентный на федеральном и мировом уровне — более того, такие производители контента здесь есть. «Не следует забывать, что в Казани находятся 5-Minute Crafts, проект основателей AdMe, с миллиардными просмотрами. Мы тоже стараемся приблизиться к ним, но мы идем своим путем. Мы не гонимся за известными личностями в видео, мы всегда делаем героями простых людей, которые рассказывают что-то для других простых людей», — отмечает он.
Действительно, следует сразу разделить два подхода: студийный и влогерский. В первом случае контент создается по определенной тематике силами команд продюсерских центров. Во втором — во главе угла личность главного героя, автора канала.
YouTube-звезды вне рейтинга: главный автоподборщик из Нурлата и «плачущая» Алина из Нижнекамска
Героев нашего времени из Татарстана в русскоязычном YouTube, прямо скажем, не много. Во всяком случае, приписывать республике популярных персонажей задачи нет. Кого-то мы могли упустить — не судите строго. Мы просто пытаемся разобраться в картине этого рынка, рисуя ее крупными мазками.
За последние годы сразу несколько выходцев из Татарстана смогли «блеснуть» на федеральных ресурсах и получить шанс вырасти в серьезный коммерческий бизнес-проект. Правда, не все этим шансом воспользовались, но место в нашем обзоре, пусть и вне рейтинга (по разным причинам), они точно заслужили.
Первая, о ком хочется вспомнить, это юная Алина Шаехова из Нижнекамска. В 2017-м о 10-летней девочке говорила вся Россия: три года назад, как раз в момент «бума» детского YouTube, юная нижнекамка начала вести свой маленький канал, в котором рассказывала о техниках рукоделия и распаковывала подаренные ей игрушки. Увлечение школьницы так и осталось бы темой для обсуждения с одноклассницами, если бы в один момент она не решилась организовать «живую» офлайновую фан-встречу с подписчиками. Но на нее никто не пришел.
Тогда Алина выложила в Сеть обращение к подписчикам, обманувшим ее: в слезах юная блогерша просила фанов «не обманывать ее больше». Ролик стал вирусным и набрал больше 7 млн просмотров (примерно столько же за неделю, например, набрали интервью Дудя с Собчак и Познером), посты в поддержку Алины стали публиковать звезды спорта и шоу-биза. В ноябре 2017-го совместную фан-встречу с блогершей провела титулованная волейболистка Екатерина Гамова, а в январе 2018-го в гости на канал «Россия 1» Алину пригласил Андрей Малахов.
Превращать хобби дочери в бизнес родители девочки не стали, отвергнув все коммерческие предложения, рухнувшие на них после эфира. Простенькие видео Алины с изготовлением детских подделок с тех пор набирали тысячи просмотров. Семь месяцев назад, набрав аудиторию больше, чем в 500 тысяч подписчиков, Алина перестала выкладывать ролики, хобби так и осталось просто одним из способов скоротать досуг.
Второй YouTube-канал, о котором нельзя не упомянуть, — это «Ильдар Авто-подбор», который шесть лет назад начал вести выпускник Самарского техуниверситета — уроженец Нурлата Ильдар Сибгатуллин. Блог не вошел в рейтинг «Реального времени», поскольку сейчас Ильдар является лицом созданной им с партнерами крупной московской компании, специализирующейся на автотематике в столице. А его блог с тремя миллионами подписчиков превратился в корпоративный YouTube-аккаунт и фактически не размещает стороннюю рекламу или «региональный» контент.
В далеком 2013-м Ильдар Сибгатуллин стал публиковать первые ролики: тогда сам он работал автоподборщиком и снимал видео с отзывами своих довольных клиентов. Постепенно контент становился все качественнее, блогер начал проводить даже собственные мини-расследования, выявляя недобросовестных продавцов и «перекупов», снимать подробные обзоры с советами по выбору авто. Аудитория прирастала, появился контракт с крупной столичной компанией, а сам Ильдар уехал жить в Москву. Сейчас в среднем каждый ролик канала набирает по 2 млн просмотров, Ильдар — главный «хитрый татарчонок» русскоязычного «Ютьюба» и основной конкурент питерского влогера Констатина Academeg Заруцкого (именно его, а не Давидыча, от которого больше шума, чем роликов и просмотров). К сожалению, вряд ли сколько-нибудь заметная доля именно за родной для блогера, татарстанской аудиторией.
YouTube родом из Татарстана
Отметим сразу, что мы прекрасно понимаем: сравнивать и тем более рейтинговать каналы по количеству подписчиков — неправильно. Просто это самый простой и привычный для рядового зрителя показатель. Поэтому ниже не рейтинг, а скорее список самых топовых YouTube-каналов из Татарстана. Они очень разные, но каждый из них по-своему интересен, и совершенно определенно делается с большим трудом и заслуживает внимания!
1. 5-Minute Crafts: 66,2 млн подписчиков, AdMe.ru: 12,3 млн подписчиков
Без преувеличения главный проект и продукт родом из Татарстана специализируется на занимательном рукоделии и необычных советах. Недавно проект засветился в Forbes, поскольку за неполные 4 года работы канал набрал 15 млрд просмотров и 66 млн подписчиков, став третьим по числу подписчиков всего видеохостинга. Каждый год проект «рождал» связанные каналы: 5-Minute для детей, 5-Minute для семьи и другие. Важный момент — весь контент интернациональный, а сам проект мимикрирует под американский.
Родители канала — Павел Радаев и Марат Мухаметов — создали просто гигантскую по объему аудитории маркетинговую кросс-платформу. Ребята долгое время жили в Казани, сейчас — на Кипре. Однако редакция многих их проектов по-прежнему базируется в столице Татарстана. Аудитория проектов в «Фейсбуке» превышает 230 млн, в YouTube — более 300 миллионов аккаунтов. Ежемесячно на платформах AdMe размещается 1,5 тыс. роликов на 17 языках.
Олдфаги помнят, как Мухаметов и Радаев начинали свой медиабизнес в начале «нулевых» с сайта creatiff.kazan.ru, который проводил экспертизу рекламы по примеру главного критика «всея дизайна» Артемия Лебедева. Тогда Павел занимался веб-дизайном, трафик-менеджментом и программированием, а творческие вопросы закрывал Марат, фанат всего, что связано с маркетингом и рекламой. Сайт о рекламе AdMe.ru начал работать с 2004 года в качестве огромной базы рекламных материалов — от принтов до роликов в поганом качестве почившего в бозе формата 3gp, когда плеер был размером в «пару квадратов». Но интернет тогда был дик и дремуч, поэтому низкое качество материалов не мешало собирать большую аудиторию любителей иностранного креатива. Однако по-настоящему огромной аудитория у проектов ребят стала тогда, когда они сменили концепцию, став проектом обо всем хорошем и интересном. Гигантский драйв AdMe дали только-только набиравшие силу соцсети и ставка на международную аудиторию. В общем, AdMe и Ко просто красавчики — наши, из Татарстана.
2. «Адские» пранкеры Клюгер и Перец из автограда: 1,4 млн подписчиков
Канал челнинских блогеров Саши Кудрова и Валерия Линка (PeReC и KLygeR). 27-летний Кудров и его товарищ в YouTube с 2015 года, но активно снимать и набирать просмотры они начали около 3 лет назад. Сейчас у Клюгера и Перца 1,4 миллиона подписчиков и порядка 184 млн просмотров. В ленте главным образом жесткие пранки и популярные челленджи, снятые на любительскую камеру.
На видео попадают «поджоги» авто и друг друга, кражи электросамокатов, угон гироскутеров, «вступления в секту» и обсуждения самых «острых» для аудитории проблем, к примеру, школьных драк — так можно сделать вывод о возрасте львиной доли подписчиков пранкеров. Чтобы уберечься от проблем с правоохранителями в начале почти каждого ролика пранкеры вставляют объявление о том, что их контент исключительно развлекательный и не преследует цель оскорбить кого бы то ни было.
Армии своих фанатов пранкеры рекламируют букмекерские конторы и электронные сигареты. Но недавно предприимчивые челнинские ребята нашли и новые способы монетизации своего канала, в 2019-м открыв в автограде сервис доставки еды Klyger Food.
Примеры «художеств» Перца и Клюгера мы здесь размещать не стали, как и работы следующего в топе блогера — Чио Ям, поскольку не смогли обнаружить у них ни одного ролика, не сдобренного хорошенько отборным матом. Взглянуть на творчество пранкеров можно на их YouTube-каналах.
3. Еще одна юная пранкерша из Набережных Челнов Chio Yam: 572 тысячи подписчиков
Знакомьтесь с юным блогером из той же компании, по уровню и качеству контента очень близким Клюгеру, — Chio Yam (Чио Ям) с 572 тысячами подписчиков и суммарными просмотрами, приближающимися к 30 миллионам.
Начинала вчерашняя школьница Чио с милых рисунков, увлечением аниме, обзоров вещей с «АлиЭкспресс». Сейчас 21-летняя блогерша снимает довольно жесткие пранки с обилием мата и тематикой «на грани» и, по всей видимости, неплохо зарабатывает, рекламируя (неожиданно) краткосрочные инвестиции в IPO и многочисленные интернет-магазины.
4. Патриотизм, феминизм и веганство в «Секретах»: 515 тысяч подписчиков
Еще одни герои нашего топа — «социалочка», которую делают казанские ребята из дизайн-студии Alto Vision, некогда разработчики сайтов ведущих компаний Татарстана. У канала «Секреты» с более чем 515 тысячами подписчиков и 37 миллионами просмотров. Снимают и монтируют местные умельцы на собственной площадке — известной в городе «ютубошной», пространстве для видеосъемки «Спартак Спейс», запущенной ими в июле 2019-го в здании бывшей фабрики «Спартак».
«В эфире» «Секретов» — социальные эксперименты, словесные баталии и беседы на самые разные темы и с самыми разными людьми о том, о чем «в приличном обществе» вслух говорить не принято. В архивах можно отыскать диспуты атеистов с верующими, гомофобов с лесбиянками, чайлдфри с многодетными отцами, интервью с трансгендерами, патриотами и космополитами, откровения людей с биполярным расстройством. Просмотры отдельных роликов уходят за миллион.
Свой «секрет» блогерам может анонимно выслать любой подписчик, «подкинув» команде проекта свежую идею для нового выпуска. Канал постоянно находится в поиске героев для своих роликов: часто в соцсетях проекта можно наткнуться на объявление «ищем героев, которые считают, что проблема экологии преувеличена», либо «тех, кто за полиаморию».
Среди рекламных партнеров выпусков можно встретить ссылки гигантов вроде «Яндекс.Еды», есть у «Секретов» и свой маленький интернет-магазин с брендированной одеждой.
5. Денис Сальманов и Азалька-мазалька покоряют YouTube: 391 тысяча подписчиков
Казанский юморист Денис Сальманов пришел в YouTube, уже покорив аудиторию Instagram, где у него набралось порядка 1,4 миллиона поклонников. Сейчас на канале бывшего кавээнщика (команда «Трое из ларца») 391 тысяча подписчиков, и всего за год его существования 27,5 тысячи просмотров. В Instagram у Сальманова более «взрослый» контент — короткие юмористические, часто саркастичные ролики из серии «Типичные девушки» и «Типичный я», ну и рекламными постами довольно крупных брендов уровня Lay's.
А вот в новеньком YouTube-канале 25-летний блогер вместе с маленькой героиней Азалькой-мазалькой снимает умилительные ролики по атмосфере очень схожие с ТВ-передачей «Лучше всех!» Максима Галкина на Первом канале. В ироничных видео-зарисовках блогер расспрашивает Азальку о самых серьезных вопросах — выборе будущего мужа, нарушениях закона и любимых занятиях, вместе они играют, делают макияж и тренируются в «скороговорении».
6. Популяризатор науки и космоса Артем Кузнецов: 366 тысяч подписчиков
На шестой строчке — еще один проект команды Alto Vision авторства Артема Кузнецова, канал «Космос просто» с 366 тысячами подписчиков и 24 миллионами просмотров. В доступной форме максимально простым языком здесь рассказывают о звездах, галактиках, черных дырах. Каждый месяц блогер делает подборки интересных космических событий и открытий, в роликах «Просто космоса», как и в «Секретах», всегда качественная графика, крепкие источники и приятный монтаж. В отличие от своего более «остросоциального собрата», просветительский канал Артема Кузнецова живет в том числе и на донатах.
7. Beauty-блог девушки с синдромом Олбрайта из Челнов: 349 тысяч подписчиков
Собственный YouTube-канал молодая челнинка Лилия (Lili Lo) запустила в 2014-м. Девушка начала с экспериментов с макияжем и бьюти-трендов, а нарастив свою аудиторию, стала выкладывать и «разговорные» ролики, обсуждая с подписчиками волнующие ее вопросы — романтику, этику, домашний ремонт и здоровье. Lili Lo родилась с редким наследственным заболеванием — синдромом Олбрайта (поражает всю костную систему человека), но это никак не мешает ей мечтать, воплощать мечты в реальность, путешествовать и рассказывать обо всем этом своей армии подписчиков численностью порядка 349 тысяч человек.
8. Боец, переживший «казанский феномен»: 180 тысяч подписчиков
На восьмой строчке топа — авторский «брутальный» канал 47-летнего казанца Радифа Замалиева. Спортсмен-тяжеловес, последний, как сам он себя называет, мастер спорта СССР по рукопашному бою, экс-глава казанской федерации рукопашного боя и традиционного карате, свой блог на YouTube запустил в начале 2017-го, и с тех пор очень резво набирает аудиторию. Еще год назад число его подписчиков не превышало 40 тысяч, сегодня побита планка в 180 тысяч и 25 миллионов просмотров.
Бывший спортсмен регулярно снимает ролики о собственных рекордах в подтягивании, драках и о подростковой преступности времен «Казанского феномена», выкладывает нарезки и обзоры чемпионатов России и мира по борьбе. Канал любительский, зачастую со средним качеством съемки и, как признавался сам блогер в беседе с «Реальным временем», практически полностью некоммерческий. Год назад доход от него не превышал 500 долларов. С тех пор увеличения рекламных врубок или появления новых партнерских видео на канале Радифа Замалиева мы не заметили — YouTube остается скорее его хобби.
9. Nikusha Slime: 129 тыс. подписчиков
Девушка живет в Казани и с огромным энтузиазмом развлекает детишек тем, что делает слаймы (надеемся, в 2020 уже никому не надо объяснять, что это такое). Аудитория Никуши Слайм перекочевала на ее YouTube-канал из детского аналога TikTok — платформы Likee — и «Инстаграма». На YouTube канал появился лишь в июле 2019 года, но уже собрал 129 тыс. благодарных маленьких подписчиков (которые, кстати, исправно ставят лайки всем видео, но неплатежеспособны, а потому абсолютно бесполезны для рекламодателя). На нем 12 видео, все — о слаймах.
10. Юмористические скетчи «Громких рыб»: 36,1 тысячи подписчиков
Десятое место рейтинга с 36,1 тысячи подписчиков и более чем пятью миллионами просмотров занимает казанский канал «Громкие рыбы». Ребята прогремели на всю страну прошлым летом, «по фану» выпустив шуточный ролик с псевдорекламой бренда «Чебоксарский трикотаж». Всего за несколько дней он стал вирусным и набрал миллионные просмотры с подачи топовых российских блогеров Юрия Дудя и Александра Гудкова.
Студия «Громкие рыбы» — некоммерческий проект на базе КФУ и его студенческого телеканала UNIVER TV, который 4 года назад создали четыре выпускника университета: Тимур Исмаев, Кирилл Карамов, Амир Садыков и Александр Бурков. В портфолио ребят — юмористические скетчи, пародийные шоу и даже попытка запуска собственной ютьюб-передачи «Прожарка татарских клипов». С разной степенью успешности «прожарить» они успели, например, Ришата Тухватуллина и Ильназа Гарипова. Хотя в основном темы для новых роликов ребята ищут именно в студенческой среде, выдают действительно качественные продукты с хорошим качеством картинки и оригинальными сюжетами.
Студийцев в Казани, в отличие от многих других блогеров, знают хорошо. Официально YouTube-канал, конечно, не сотрудничает с бизнесом и никого не рекламирует, но сами «рыбы», по информации «Реального времени», частенько берутся за съемки сторонних проектов довольно крупных коммерческих брендов и написание сценариев для них.
11. Истории татарской бизнес-тусовки от Руслана Абдулнасырова: 30,2 тысячи подписчиков
Одиннадцатое место топа — влог казанского предпринимателя «новой волны», собственника сети автосалонов «Автосеть.РФ» Руслана Абдулнасырова. С 2018 года молодой бизнесмен снимает ролики в духе «бизнес молодости», берет интервью у своих коллег, преимущественно татарских предпринимателей, создает обзоры на новые модели авто и проводит тест-драйвы, а заодно и высказывается на социальные, политические и бытовые темы, делится кадрами из путешествий и экстрим-прогулок по всему миру.
Рекламирует Абдулнасыров, понятное дело, только себя и свою компанию. Сейчас у блогера порядка 30,2 тысячи подписчиков и больше 2 млн суммарных просмотров. К слову, в период коронавирусного карантина канал Руслана Абдулнасырова заметно оживился. Только за последние три недели он опубликовал автообзоры на новые Mercedes GLE, Mitsubishi Outlander, Suzuki Vitara, интервью с владельцем швейного цеха Шамилем Саттаровым, сумевшим подзаработать на пошиве масок, главой терпящего убытки туроператора «Легенда» и еще с десяток неплохо отснятых и продуманных роликов.
12. Гуру казанского фастфуда Сергей Шепелев: 22,5 тысячи подписчиков
Фуд-блогер Сергей Шепелев со своим каналом «Фаст-фуд Казани» очень очарователен. Очаровательнее него, пожалуй, только главный поедатель фастфуда всея «Ютьюба» Daym Drops, которого Сергей частенько косплеит. С 2015 года Сергей снимает любительские видео о гастрономических фестивалях и новых заведениях общепита, но главной темой и «фишкой» Шепелева стал фастфуд. На его канале можно найти «битвы» булок Burger King против McDonald’s, соревнования по скоростному поеданию биг тейсти, пробы заходящих в Казань брендов пиццы и роллов.
В среднем снятые на простенькие камеры обзоры с незатейливым сюжетом просматривают по 1 — 2 тысячи человек, но за 5 лет работы фуд-блогер преодолел планку в 6 миллионов просмотров, появились у Сергея и постоянные комментаторы, довольно живо обсуждающие новый «двойной фиш кинг» или «ливанскую» шаурму. Блог — явно не основной род деятельности Сергея Шепелева, но от возможного сотрудничества с рекламодателями он не отказывается. Правда, просмотрев больше десятка «свежих» работ гуру фастфуда, ни одной коммерческой вставки мы так и не обнаружили.
Непревзойденный оригинал вот:
«Надежды» татарстанского YouTube: «региональный Дудь» на «Площади свободы» и комик Булат Bravo
Напоследок стоит оговориться, что республиканский (простите) YouTube не лишен молодых, перспективных и рвущихся в бой: местные блогеры и медиаэксперты не теряют попыток создать качественный и пригодный для монетизации контент с заявкой на уровень крепких федеральных каналов. Ярким примером здесь может послужить канал «Площадь свободы».
Сам канал был открыт одновременно с одноименным интернет-изданием в 2018-м — по всей видимости, экс-главредом AdMe.ru и бывшим креативным директором портала ivi.ru Ксенией Лукичевой. В 2019-м Лукичева со своей командой покинула проект, «рулить» на «площади» осталась Алсу Саетова — бывшая помощник министра по делам молодежи РТ Дамира Фаттахова, экс-кандидатка в депутаты Госсовета РТ от «Единой России», успевшая поуправлять метшинским проектом «Добрая Казань» и Дирекцией парков и скверов. Долго издание не продержалось, «Площадь свободы» свернулась.
На базе старого YouTube-канала издания около четырех месяцев назад Алсу Саетова запустила блог с передачами «разговорного жанра», интервью, по формату очень напоминающими ролики Дудя или Ирины Шихман. «В гости» в студию Саетова приглашает представителей секс-меньшинств, активистов из движений бодипозитива, фондов помощи ВИЧ-инфицированным. Темы последних передач — современное многоженство, сексизм и, конечно, коронавирус. «Площадь свободы» — честно говорим об обществе, свободе и правах человека», — гласит описание канала.
На обновленной «Площади свободы» пока лишь восемь подобных — профессионально отснятых и смонтированных роликов, пока, конечно, без рекламы. У канала порядка 1,3 тысячи подписчиков, но суммарные просмотры новых видео Алсу Саетовой «пробили» планку в 36 тысяч.
Другой перспективный канал с 6,5 тысячи подписчиков ведет казанский блого-комик Булат Bravo, уже раскрутившийся в Instagram. Автор юмористических скетчей только 15 апреля запустил собственное шоу «Как достать соседа», от которого явно веет вдохновением проекта «Что было дальше» Сабурова, Щербакова, Тамби и Деткова. У пилотного «сырого» выпуска уже почти 9 тысяч просмотров, и останавливаться авторы, по всей видимости, не планируют.
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