Зеленодольский комплекс «Даль-Камы» выставили на торги

Его экс-владельцы получили условные сроки или бежали из страны и объявлены в розыск

Имущество скандального комбината «Даль-Кама» выставили наконец на торги. Главный лот, представляющий собой сам холодильный комплекс по хранению кур, не стали делить из-за нецелесообразности — и предложили приобрести его за 1 миллиард рублей. Это финальная глава в истории куриного бизнеса Гочи Кварацхелии, который в «тучные нулевые» расширял свой бизнес под Зеленодольском и наращивал обороты, набирая в банках стомиллионные кредиты, пока подножку ему не поставил кризис 2014—2015 годов. «Реальное время» напоминает о том, как хитроумно от долгов бежал к грузинам Кварацхелия, оставив замороженную птицу в холодильниках, которые внезапно «растопили» атаки кредиторов в разгар июля. И как не очень хитроумно 80 тонн куриных останков новый владелец компании захоронил прямо на речном берегу, что привело к лавине уголовных дел, экстренному спасению Волги, банкротствам и искам на миллиард рублей.

Почему лот на 1 миллиард не стали делить

Конкурсный управляющий ООО «Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат «Даль-Кама» Елена Латыпова 18 сентября уведомила о продаже имущества должника, которое было разбито на 10 лотов. Из них самый большой, на 1 млрд рублей, это недвижимое имущество, а также холодильное и складское оборудование: вентиляционное и климатическое, холодильные установки, в которых ранее хранилась замороженная птица.

Но для его приобретения на торгах потребуется внести задаток в 20% от его первоначальной стоимости, то есть почти 200 млн рублей (в случае остальных лотов — 15%). Подачу заявок управляющий ждет с 28 сентября, дата окончания подачи — 10 ноября. Сами торги — открытый аукцион — состоятся на электронной площадке ЭТП «Центр дистанционных торгов» 13 ноября 2020 года.

Имущественный комплекс на 1 млрд рублей не стали делить на отдельные лоты, как следует из объяснений и договоренностей с залоговыми кредиторами, потому, что все включенное в него оборудование, склады и линии связаны «неразрывно технологически, конструктивно и экономически».

В 2004 году челнинский миллиардер Гоча Кварацхелия (на фото) арендовал в Зеленодольском районе земельный участок с производственной базой на ней у бизнесмена Руслана Хамадишина. Фото agro.tatarstan.ru

Как в «тучные нулевые» челнинцы расширяли свой бизнес под Зеленодольском

История печально прославившегося закопанной тухлой курятиной на берегу Волги предприятия началась еще в начале «тучных» 2000-х, во времена разгона российской экономики на росте нефтяных котировок. Тогда, в 2004 году, челнинский миллиардер Гоча Кварацхелия арендовал в Зеленодольском районе земельный участок с производственной базой на ней у бизнесмена Руслана Хамадишина.

Земля нужна была бизнесмену для расширения своего челнинского бизнеса, занимающегося оптовой дистрибуцией овощей и фруктов, в Зеленодольском районе он открыл филиал своей «Даль-Камы 1» и начал строить там комплекс по хранению куриной продукции. «Даль-Кама» лишь в 2016 году, когда ее бизнес уже трещал по швам, переоформила землю и базу на себя, что, впрочем, не помогло Хамадишину избежать последствий когда-то опрометчивого решения о сотрудничестве с Кварацхелией.

Планы Кварацхелии, поставившего руководить ЗМПК Сергея Мунтаниола, экс-директора челнинской «Даль-Камы 1», были серьезными, уставный капитал зеленодольского подразделения составил почти 150 млн рублей, оно выпускало свою продукцию под брендами «Никора» и «Зеленодолье», комбинат в свое время прошел сертификацию по стандартам «Халяль» от ДУМ РТ. ЗМПК успешно развивался, сумев пережить первый масштабный кризис экономики в 2008—2009 годах — компания попала даже в десятку системообразующих предприятий Зеленодольского района. Тогда ЗМПК еще не был сильно закредитован.

Предприятие выпускало свою продукцию под брендами «Никора» и «Зеленодолье». Фото irecommend.ru

Обороты росли на кредитах, но потом случился 2014 год и новый кризис

С 2011 года бизнес расширялся и пух как на дрожжах: стартуя почти сразу после кризиса, компания показала оборот в 1 млрд рублей, первые кредиты на расширение сети не превышали 255 млн рублей. Аппетиты росли, росли и кредиты. В 2012 году выручка выросла почти в 1,5 раза, как и объем кредитов. К 2014 году оборот компании превысил 2 млрд рублей, но и объем кредитов уже приближался постепенно к опасной отметке в 1 млрд рублей. И кредиты эти были краткосрочными.

Отметим, что это обычная практика почти для любой производственной компании: хочешь расширяться — бери кредиты. Увы, эта же практика подвела многих, так как она не учитывала турбулентной российской экономики. В 2014 году случился «украинский кризис», который привел к масштабным санкциям в отношении РФ, за ним последовал обвал рубля и не менее масштабный кризис в экономике.

Компаниям, обороты которых росли за счет перекредитовывания, на фоне резкого снижения выручки и продаж оказалось нечем расплачиваться по долгам. В 2016 году объем продаж по стране продолжил снижение 2015 года, что привело к сужению рынка и розничной торговли: объектов стало слишком много, а денег у россиян стало слишком мало. Выручка «Даль-Камы» к 2016 году упала с 2 млрд до 1,2 млрд рублей.

Как бежал к грузинам Кварацхелия: птица в холодильнике, «картофельные» планы, новые кредиты

Однако к тому моменту, как мы знаем из сообщения конкурсного управляющего, у «Даль-Камы» на балансе уже был огромный комплекс на 1 млрд рублей, который и был в залоге у кредиторов. Хранящихся в этом комплексе кур надо было реализовывать, но рынок именно тогда резко сократился. Чистая прибыль, взлетев в последний раз до 61 млн рублей в 2016 году, обратилась убытком в 2017 году в размере 40 млн рублей. ЗМПК оказался в патовой ситуации, Кварацхелия отказался продолжать безвыходную партию и отправился в Грузию (он и до сих пор находится в федеральном розыске), оставив разгребать проблемы бывшим подчиненным и наемным менеджерам.

Но перед этим он провернул еще одну комбинацию, которая не могла спасти предприятие (да, по-видимому, на это никто и не рассчитывал), зато привела к его собственному заочному банкротству. Сложно отмахнуться от сюрреалистичности происходившего: в 2017 году «пилоты» «Даль-Камы», находящейся уже в глубоком пике, что называется, «спрыгнули с парашютом» и анонсировали планы по созданию еще одного производства — по переработке картофеля, обещав вложить в проект 2,3 млрд рублей.

Хранящихся в этом комплексе кур надо было реализовывать, но рынок именно тогда резко сократился. Фото souzholod.ru

При этом до 2016 года ЗМПК ни разу не брал долгосрочных кредитов, а тут их объем внезапно начал расти бешеными темпами. Как оказалось впоследствии, «Даль-Кама» под поручительство Кварацхелии и Мунтаниола взяла сразу три кредита на 728 млн рублей. В сделке на свою голову принял участие и Руслан Хамадишин. А Кварацхелия, как выяснил потом финансовый управляющий «Даль-Камы», очень вовремя организовал себе банкротство.

Как «передача власти» в ЗМПК под атакой кредиторов «растопила» холодильники

В холодильниках лежали хладным мертвым грузом 80 тонн курятины. Партнер, экс-директор Сергей Мунтаниол, отвечавший за комбинат и кур, был обвинен в мошенничестве на 5,7 млн рублей, представив в налоговую декларацию о возмещении НДС с ложными сведениями о якобы совершенных сделках. Мунтаниол частично признал свою вину и был под домашним арестом.

Хамадишин, став на свою беду собственником и руководителем базы и холодильного оборудования, оказался, в свою очередь, тоже в патовой ситуации: сами замороженные куры формально принадлежали Кварацхелии. Весь 2018 год на предприятие сыпались иски от кредиторов. По одному из них предприятию-должнику отключили электричество. Тем временем погоде до всего этого не было дела. И на дворе стоял июль. В сентябре в отношении «Даль-Камы» была введена процедура наблюдения, иск подала чувашская компания ООО «Торговый дом «Юрма» с претензиями на 5,8 млн рублей. После «чувашей» в реестр требований к должнику включились еще несколько контрагентов с общей суммой требований на десятки миллионов рублей.

А у собственника ЗМПК к тому моменту появилась еще одна головная боль — опарыши, так как холодильник с курами превратился в то, во что и мог по всем физическим законам превратиться морг, если там выключить холодильники в разгар июля и пару месяцев подождать. Назначенная судом конкурсная управляющая обвинила во всем Хамадишина, который, по мнению Елены Латыповой, не обеспечил проведение мероприятий по сохранности имущества должника; не принял меры по ремонту холодильного оборудования предприятия, «в результате чего пришло в негодность мясо в количестве 80 тонн, причинен ущерб должнику; не принимаются меры по утилизации пришедшего в негодность мяса».

Скандальные «похороны кур» на берегу Волги и новые «предсмертные» планы

И Хамадишин таки принял меры. Вот только не совсем те, которых от него ждали. Он, став в сентябре и.о. руководителя «Даль-Камы», утилизировал это самое негодное мясо уже в октябре во дворе, только не своего дома, а ЗМПК, который стоял буквально на берегу Волги. Курам, конечно, до всего этого с июля не было уже никакого дела. А вот казанцам это почему-то не понравилось.

Бомба разорвалась, когда об этом в феврале 2019 года написало «Реальное время», тоже удивившись разноголосице — в то время как экологи предупреждали о возможном загрязнении окружающей среды. Хамадишин же, объяснив проблемы прежнего собственника тем, что его заставили вернуть крупный кредит через год, а оборотных средств к тому моменту у ЗМПК уже не было, уверял, что «Даль-Кама» еще поживет: мол, с 1 марта запустит комбинат, есть зарубежный инвестор, который закроет полностью кредитный долг — 630 миллионов, и где-то 150 миллионов вложит в развитие. И это несмотря на то, что еще в начале февраля мясокомбинат, задолжавший кредиторам свыше 876 млн рублей, был признан банкротом.

Останки несчастных кур отправили на экспертизу, за которой последовало уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников мясокомбината «Даль-Кама». Фото Васили Ширшовой

Лавина уголовных дел и экстренное спасение Волги от опасных отходов

Наверное, и зарубежному инвестору весть о закопанных курах под Волгой не понравилась так же, как и казанцам, — больше про инвестора мы не услышали. Не понравилась она и Следкому РТ, который начал проверку по публикации «Реального времени». К нему подключился и Росприроднадзор.

Совместными усилиями они вскопали захоронение и отправили останки несчастных кур на экспертизу, за которой последовало уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников мясокомбината «Даль-Кама», подозреваемых в нарушении правил обращения экологически опасных отходов (ч. 1 ст. 247 УК РФ). Задумавшись о сотрудниках обанкроченного предприятия, Следком возбудил следом еще одно уголовное дело — о невыплате зарплаты (речь шла о 4,4 млн рублей).

После Зеленодольская городская прокуратура подала еще одно исковое заявление к исполняющему обязанности генерального директора «Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат «Даль-Кама» Руслану Хамадишину. Ветеринары и другие эксперты уже зафиксировали заражение почвы опасными микроорганизмами, вызывающими у человека газовую гангрену, а биологи предупредили, что бактерии из тухлятины наверняка попадут в Волгу с грунтовыми водами.

К маю 2019 года прокуратура Татарстана обязала принудительно вывезти 80 тонн курятины, закопанной в 100 метрах от Волги. Поручить это сделали конкурсному управляющему комбината Латыповой, которая долгое время жаловалась, что не может на него даже попасть, и исполкому Зеленодольского муниципального района. Латыпова затем потребовала от бывшего и. о. гендиректора предприятия Руслана Хамадишина вернуть 91,3 млн рублей, еще один и. о. гендиректора ЗМПК — Сергей Мунтаниол летом прошлого года был признан банкротом, а уже осенью 2019 года получил условный срок за сговор и хищение почти 6 млн рублей (признаков преднамеренного банкротства не было выявлено).

Сергей Мунтаниол летом прошлого года был признан банкротом, а уже осенью 2019 года получил условный срок за сговор и хищение почти 6 млн рублей. Фото imgrumweb.com

Отходы «эксгумировали» лишь год спустя, а с экс-собственников и директоров комбината потребовали миллиард

Опасные отходы, угрожающие загрязнить реку, снабжающую всю Казань питьевой водой, наконец, начали «эксгумировать» и вывозить лишь год спустя после их захоронения.

Зато конкурсный управляющий Елена Латыпова потребовала привлечь к субсидиарной ответственности бывших руководителей предприятия: с экс-гендиректора Сергея Мунтаниола, сменившего Руслана Хамадишина, а также владельца мясокомбината Гочу Кварацхелию, потребовали выплат на 971,1 млн рублей. В 2020 году уже отдельно от Хамадишина конкурсный управляющий потребовал вернуть 9,3 млн рублей убытков, причиненных комбинату во время его руководства.

С Кварацхелии же заочно потребовали вернуть в конкурсную массу Lexus LX570 2012 года выпуска, Lexus LX570 2009 года выпуска, Land Rover Freelander 2 2012 года выпуска и Mercedes-Benz 500 4MATIC 2014 года выпуска. Почти одновременно в рамках подготовки к торгам было оценено имущество комплекса: недвижимость завода — в 433,6 млн рублей, сам комплекс имущества, транспорта и оборудования, включающий в себя 451 пункт, — в 532 млн рублей. Еще 75 млн рублей пришлось на холодильное оборудование.

«У кого есть лишний миллиард на куриный бизнес?» Почему покупателя найти будет трудно

К настоящему моменту диспозиция всего этого дела следующая: куры захоронены в Ульяновске, Мунтаниол — банкрот и на свободе с условным сроком, Хамадишин просто на свободе и не банкрот, Гоча Кварацхелия — банкрот в России и в розыске, но зато на свободе и, предположительно, находится в Грузии. О том, что он жив, можно судить о решении экс-владельца ЗМПК выставить на торги свою квартиру в Казани на улице Меридианной стоимостью 16,6 млн рублей, о чем сообщил финансовый управляющий предпринимателя, проходящего личное банкротство. Ее, судя по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, пока так и не удалось реализовать. И судя по тому, что больше попыток продать что-либо не было, в России у Кварацхелии пока так ничего и не нашли.

Наконец, сам куриный комплекс выставлен этой осенью на продажу. Но вероятность того, что на него сразу найдется покупатель, не так уж высока. Чтобы приобрести и ввести в дело имущество и холодильное оборудование на 1 млрд рублей, потребуются не только нужные средства, но и необходимые умения — дабы не повторилось случившееся с Хамадишиным. А таких способных «куриных» игроков в Татарстане можно пересчитать по пальцам одной руки.