Найдены признаки преднамеренного банкротства владельца зеленодольского мясокомбината «Даль-Кама»

Фото: скриншот

Финансовый управляющий владельца ООО «Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат «Даль-Кама» Гочи Кварацхелия нашел признаки его преднамеренного банкротства.

Пр этом выявление признаков фиктивного банкротства не проводилось в связи с подачей заявления о признании должника банкротом кредитором, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Напомним, в сентябре 2019 года Арбитражный суд Татарстана признал Кварацхелия банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.

Кварацхелия — в прошлом известный татарстанский бизнесмен-миллиардер, по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировал «Даль-Каму» в сентябре 2004 года. Изначально уставный капитал компании составлял стандартные 10 тыс. рублей, но в апреле 2016-го его размер вырос до 148 млн рублей.

Также бизнесмен является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с июня 2016 года по август 2017 года руководитель «Даль-Камы» Сергей Мунтаниол, находясь в сговоре с Кварацхелией, представил в налоговый орган уточненную декларацию о возмещении налога на добавленную стоимость с заведомо ложными сведениями о якобы имевших место сделках с контрагентами. Ущерб федеральному бюджету составил 5,7 млн рублей. Кварацхелию объявили в федеральный розыск, сейчас он скрывается в Грузии. Подробнее — в материале «Реального времени».