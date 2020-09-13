Башкирская неделя: акции БСК потерялись, последствия протестов на Куштау и итоги года для Хабирова

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

На уходящей неделе выяснилось, что акции Башкирской содовой компании, которые принадлежат республике, куда-то исчезли. По крайней мере, реестродержатель не смог найти их на счетах «Регионального фонда». Протест на Куштау уже прошел свою высшую точку, но ситуация продолжает влиять на жизнь в республике. Это и касается последствий для конкретных участников с разных сторон конфликта. Тем временем исполнился уже год, как Радий Хабиров полноправно занимает пост главы региона. За это время он успел показать себя с разных сторон и «Реальное время» решило беспристрастно подсчитать успехи и провалы чиновника. В республике вновь — заметные кадровые перестановки. На Сардинии утонула модель из Уфы. В Стерлитамаке обрушился потолок одной из школ.

Где акции «Соды»?

Еще две недели назад Генпрокуратура РФ потребовала передать Росимуществу акции Башкирской содовой компании принадлежащие АО «Башкирская химия», АО «Торговый дом «Башкирская химия» и АО «Региональный фонд». Последний акционер держит бумаги, принадлежащие правительству республики.

Именно с ними и возникла заминка. Реестродержатель акций БСК — АО «Реестр» — сообщил, что не находит на счетах Регионального фонда затребованные 38% акций компании. Московская контора расписалась в невозможности арестовать бумаги.



Примерно в то же время на заседании совета директоров «Соды» первый вице-премьер республики Андрей Назаров официально предложил акционерам уступить контрольный пакет акций государству. Участники заседания попросили время все обдумать и сформулировать ответ.

Руководство компании уже несколько лет утверждает, что карьер исчерпал себя, но затем продолжает добывать известняк оттуда. Фото mkset.ru

Кроме того, на этом заседании было решено продолжить разработку шихана Шахтау. Руководство компании уже несколько лет утверждает, что карьер исчерпал себя, но затем продолжает добывать известняк оттуда. На этот раз «Сода» условилась углубиться еще на 3 метра, отмечая при этом, что в карьер могут хлынуть воды соседних рек.



Президент «Петербургской политики» о Башкирии

Давший интервью «Реальному времени» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов затронул тему ренационализации БСК. Он заявил, что возможность масштабного «раскулачивания» есть и это тревожный знак.

«Дальше мы увидим, меняется ли стиль башкирских властей, начинается ли масштабный передел собственности, который легко перекидывается на другие отрасли, или это локальная история, которая так или иначе будет быстро урегулирована», — сказал эксперт.

Также он отметил, что экологические протесты для Башкирии не редкость, предположил, как ситуация с Куштау может отразиться на рейтингах главы республики, и поделился своим мнением об аккаунтах в соцсетях Хабирова и Минниханова.



Победа экоактивистов безусловно дала надежду другим. Фото vk.com/saveshihan

Как опыт Куштау изменил Башкирию

Протесты на шихане точно стали центральным событием года для Башкирии и очень важной историей для всей страны. Колумнист «Реального времени» Карина Горбачева постаралась сформулировать ответ на вопрос: чему же опыт Куштау научил республику.

Победа экоактивистов безусловно дала надежду другим. Сразу же появились протесты по озеру Талкас и по горной цепи Крыктытау, отмечает Горбачева.

Также автор обращает внимание на другой аспект этого кейса. Противостояние вокруг горы выявило недочеты в российском законодательстве. Оно составлено так, что власти сами не могут отказать промышленникам разрабатывать ценные природные объекты, если те уже получили лицензию.



Последствия битвы под горой

Примечательно, что конфликт у подножия Долгой (так часто местные жители называют Куштау) до сих пор отзывается эхом и имеет свои последствия. Например, наказание понес глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов. Этого давно добивались защитники шихана, утверждавшие, что чиновник руководил приезжавшими их бить титушками.

Депутаты Ишимбайского района Башкирии рассмотрели заявление прокуратуры и вынесли главе района замечание. Они согласились, что чиновник совершил недопустимое для руководителя такого уровня нарушение этики.



В Уфе полицейские задержали одного из лидеров протестов на Куштау и по совместительству одного из главных активистов запрещенного теперь движения «Башкорт» Фаиля Алсынова. Скриншот видео

Но последствия настигают не только государственных мужей. В Уфе полицейские задержали одного из лидеров протестов на Куштау и по совместительству одного из главных активистов запрещенного теперь движения «Башкорт» Фаиля Алсынова. Теоретически задержание не связано с шиханом, но экоактивисты уверены, что власти «возвращают должок» за проигранную битву.

Второй первый год Хабирова

На этой неделе исполнился ровно год с момента избрания Радия Хабирова главой Башкирии. На тот момент он уже почти год исполнял обязанности губернатора. И все же пришло время подвести итоги первого года его полноправного правления.

Конечно же центральным событием стало противостояние вокруг Куштау. На имидже самого Хабирова вся эта ситуация отразится скорее негативно. Он входил в этот конфликт как носитель окончательного и бесповоротного решения. И заканчивал его также. Но проблемой стало то, что решения эти диаметрально противоположны.

Еще одно пятно на репутации Радия Фаритовича — это борьба с коронавирусом. Точнее вспышка COVID-19 в РКБ имени Куватова.

В то же время глава республики боролся с «чиновническим туризмом» и раздутыми корпоративами. Он вытаскивал из кризиса «Башавтотранс» и издательство «Башкортостан», воевал с застройщиками за социальные объекты. В списке побед главы РБ также многомиллиардный проект ОЭЗ «Алга».

Пятно на репутации Радия Фаритовича — это борьба с коронавирусом. Фото Валерия Шахова / bashinform.ru

Новые назначения

В Башкирии назначен новый глава республиканского управления ФСИН. Теперь колониями в республике будет рулить полковник Владислав Дзюба. До этого он руководил УФСИН по Якутии. Предыдущий глава башкортостанского управления скончался от пневмонии в конце августа.



В «Башинформе» также появился новый руководитель. Обязанности главного редактора агентства будет исполнять бывший замглавы республиканского МВД Руслан Шарафутдинов. Его предшественник Алик Шакиров остается в штате, но будет занимать другой пост.



Загадочная смерть модели из Уфы на Сардинии

СМИ узнали, что в начале сентября модель из Уфы Галина Федорова погибла в Италии у берегов Сардинии. Обстоятельства ее смерти кажутся странными, описания в разных газетах выглядят то ли как детективный триллер, то ли как отрывок шпионского фильма.

Снимавшаяся для Playboy девушка утонула, когда отправилась на съемки в море. Вместе с ней на катере был только фотограф. По его показаниям, они решили искупаться в море, и Галина захлебнулась, пытаясь догнать катер. Другие СМИ пишут, что их лодку перевернуло. Кто-то упоминает об алкоголе. Есть и версия о шпионаже, появившаяся из-за взятого на борт дрона.



Никто не пострадал. Фото: epp.genproc.gov.ru

Обрушение в школе

В Стерлитамаке рухнул потолок в спортзале одной из школ. Никто не пострадал. Однако прокуратура начала проверку.



Усадьба Гурылевых

После публикации в «Реальном времени» власти Башкирии взяли под госохрану уфимский памятник деревянной архитектуры — усадьбу Гурылевых. Зданию присвоен статус выявленного объекта культурного наследия.



Самый большой Курултай

Госсобрание — Курултай Башкирии назвали самым многочисленным региональным парламентом в России. На 1 января 2020 года в нем состояло 108 депутатов.



Власти заявили, что пока тарифы останутся на прежнем уровне, и пожаловались на непрозрачное ценообразование у «мусорных» операторов. Фото Максима Платонова

Кумыс под защитой, мусорные тарифы и причины банкротства «Матрицы»

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил проработать механизмы защиты производителей кумыса. В Баймаке один из фермеров пожаловался «башлыку» на заполонившие магазины подделки.

В начале недели в Башкирии пообещали повысить тарифы за вывоз мусора. Они должны были вырасти сразу вдвое. Однако к концу недели власти заявили, что пока тарифы останутся на прежнем уровне и пожаловались на непрозрачное ценообразование у «мусорных» операторов.

«Конкурсник» компании-оператора прогоревшей сети супермаркетов «Матрица» не нашел признаков преднамеренного банкротства компании. При этом он обнаружил невыгодные для компании сделки на 860 млн рублей. Из них 11 млн выписаны в качестве зарплаты владельцу сети Тимуру Гизатуллину.