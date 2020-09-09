Новости технологий

15:31 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Экс-замглавы МВД Башкирии стал и. о. главреда агентства «Башинформ»

15:09, 09.09.2020
Экс-замглавы МВД Башкирии стал и. о. главреда агентства «Башинформ»
Фото: facebook.com

Исполняющим обязанности главного редактора «Башинформа» стал Руслан Шарафутдинов. Нового руководителя представили коллективу сегодня, 9 сентября, сообщается на сайте агентства.

Бывший главред Алик Шакиров остается работать в агентстве. Он занимал этот пост с ноября 2019 года.

Руслан Шарафутдинов с 1994 по 2012 год служил в МВД Башкирии, работал начальником пресс-службы ведомства и заместителем министра по работе с личным составом. Последнее время занимался телепроектом «Честно говоря» республиканского канала БСТ.

ТехнологииМедиа Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем