Курултай Башкирии оказался самым большим региональным парламентом в стране

Госсобрание-Курултай Башкирии назвали самым многочисленным региональным парламентом в России. На 1 января 2020 года в нем состояло 108 депутатов.

Самым малочисленным законодательным органом оказалась Дума Чукотского автономного округа в составе 15 депутатов.

При этом башкирский законодательный орган входит в пятерку самых «молодых» парламентов, средний возраст депутатов Курултая составил 49 лет. По этому показателю Башкирию опережают только Ульяновская область, Республика Алтай и Хабаровский край, говорится в материалах Центра интернет исследований (ЦИИ).

Напомним, что средний возраст депутатов Госсовета РТ составляет 55 лет. В татарстанском заксобрании насчитывается 100 народных избранников.

