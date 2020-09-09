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Курултай Башкирии оказался самым большим региональным парламентом в стране

16:51, 09.09.2020
Курултай Башкирии оказался самым большим региональным парламентом в стране
Фото: glavarb.ru

Госсобрание-Курултай Башкирии назвали самым многочисленным региональным парламентом в России. На 1 января 2020 года в нем состояло 108 депутатов.

Самым малочисленным законодательным органом оказалась Дума Чукотского автономного округа в составе 15 депутатов.

При этом башкирский законодательный орган входит в пятерку самых «молодых» парламентов, средний возраст депутатов Курултая составил 49 лет. По этому показателю Башкирию опережают только Ульяновская область, Республика Алтай и Хабаровский край, говорится в материалах Центра интернет исследований (ЦИИ).

Напомним, что средний возраст депутатов Госсовета РТ составляет 55 лет. В татарстанском заксобрании насчитывается 100 народных избранников.

ОбществоВластьАналитика Башкортостан
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