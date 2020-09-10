После публикации в «Реальном времени» усадьбу Гурылевых решили сохранить
Уфимская усадьба Гурылевых сохранила статус объекта культурного наследия. Она продолжит находиться под государственной охраной. Об этом сообщила председатель совета Башкирского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина.
«Хочу пояснить, что усадьба Гурылевых в настоящее время является выявленным объектом культурного наследия и сохранит подобный статус ровно до тех пор, пока не будет проведена комиссионная государственная историко-культурная экспертиза в составе не менее трех экспертов», — написала она в Facebook.
Прокуратура в согласовании приказа о лишении дома охранного статуса отказала. В ведомстве указали на имеющиеся бездоказательные факты и предположительные утверждения.
По словам Маулимшиной, в силу 73-го федерального закона госорган обязан назначить комиссионную экспертизу и отклонить обе предыдущие, если две государственные историко-культурные экспертизы имеют положительное и отрицательное заключения.
Она выразила надежду на то, что до начала следующего года Башкирское республиканское отделение ВООПИиК соберет для оплаты услуг экспертов комиссионной экспертизы усадьбы Гурылевых необходимую сумму.
Напомним, в начале августа «Реальное время» сообщало о намерениях снести старинный особняк в центре Уфы ради парковки.ОбществоКультураИсторияИнфраструктура Башкортостан
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