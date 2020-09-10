После публикации в «Реальном времени» усадьбу Гурылевых решили сохранить

Фото: Юлия Глухова (trishurupa.ru)

Уфимская усадьба Гурылевых сохранила статус объекта культурного наследия. Она продолжит находиться под государственной охраной. Об этом сообщила председатель совета Башкирского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина.



«Хочу пояснить, что усадьба Гурылевых в настоящее время является выявленным объектом культурного наследия и сохранит подобный статус ровно до тех пор, пока не будет проведена комиссионная государственная историко-культурная экспертиза в составе не менее трех экспертов», — написала она в Facebook.

Прокуратура в согласовании приказа о лишении дома охранного статуса отказала. В ведомстве указали на имеющиеся бездоказательные факты и предположительные утверждения.

По словам Маулимшиной, в силу 73-го федерального закона госорган обязан назначить комиссионную экспертизу и отклонить обе предыдущие, если две государственные историко-культурные экспертизы имеют положительное и отрицательное заключения.

Она выразила надежду на то, что до начала следующего года Башкирское республиканское отделение ВООПИиК соберет для оплаты услуг экспертов комиссионной экспертизы усадьбы Гурылевых необходимую сумму.

Напомним, в начале августа «Реальное время» сообщало о намерениях снести старинный особняк в центре Уфы ради парковки.