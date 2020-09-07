СМИ: реестродержатель сообщил, что у него нет госпакета акций БСК

Издание «Правда ПФО» опубликовало материал о том, что госпакет акций Башкирской содовой компании не может быть арестован из-за их отсутствия. До этого считалось, что 38% акций принадлежат республике.

По информации издания, Московское АО «Реестр» направило в Арбитражный суд Башкортостана ходатайство, что не может арестовать акции по требованию Генпрокуратуры. В «Реестре» пояснили, что на лицевом счете АО «Региональный фонд» вообще отсутствуют какие-либо акции БСК.

Сообщается, что арбитражный суд отклонил АО «Реестр».

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд РБ арестовал акции Башкирской содовой компании.

