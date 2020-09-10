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УФСИН Башкирии возглавил полковник из Якутии

15:51, 10.09.2020
УФСИН Башкирии возглавил полковник из Якутии
Фото: 14.fsin.gov.ru

Новым руководителем Управления федеральной службы исполнения наказаний Башкирии стал полковник внутренней службы, экс-глава УФСИН по Республике Саха (Якутия) Владислав Дзюба. Об этом сообщает PROUFU.ru со ссылкой на федеральную службу исполнительной власти Башкирии.

Владислав Дзюба возглавлял УФСИН Якутии с 3 декабря 2014 года.

Напомним, что руководитель башкирского Управления ФСИН России Алексей Чириков умер от пневмонии в республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе 31 августа.

Общество Башкортостан
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