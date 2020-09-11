Модель из Уфы утонула в Сардинии

В начале сентября в Италии погибла модель Галина Федорова, выросшая в Башкирии и Татарстане. Она утонула во время съемок на катере у берегов Сардинии.

Когда он отошел от берега на 1,5 км Галина решила искупаться в море, пишет мать девушки в Instagram. К девушке присоединился и фотограф. В это время волны отнесли катер от пары, и девушка захлебнулась, пытаясь доплыть до него.

По одной из версий, фотографу могут предъявить обвинение в непредумышленном убийстве, поскольку на борту судна нашли пустые бутылки из-под шампанского. Другие источники утверждают, что в личных вещах фотографа нашли дрон и теперь проверяют, не пытался или он тайком снять военную базу НАТО, расположенную неподалеку.

Тем временем мать Галины собирает деньги на кремацию, поскольку вывезти тело мешают ограничения, введенные из-за коронавируса.

Девушка училась в Татарстане, мать отмечает, что она даже получила награду на конкурсе «Золотое перо» в Казани. Не окончив школу, она уехала с сестрой в Уфу, где доучилась и поступила на журфак местного вуза. Там же окончила модельные курсы. После этого перебралась в Москву.

Галина засветилась как модель журнала Playboy. В последние годы разъезжала по съемкам в Европе.