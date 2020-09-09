«Башкирская содовая компания» решила дальше разрабатывать существующий карьер Шахтау

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Совет директоров БСК утвердил дальнейшую разработку шихана Шахтау ниже уровня грунтовых вод. Решение принято в качестве временного варианта, пока не будет найдена новая ресурсная база.

Теперь, чтобы обеспечить предприятие сырьем, будет увеличена глубина выемки на Шахтау с 15 до 18 метров. Так компания надеется выиграть время до начала 2027 года. При этом в компании отмечают, что разработка карьера ниже 15 метров грозит прорывом вод из соседних рек в карьер, передает «Коммерсантъ».

В компании все-таки надеются, что в перспективе решится вопрос использования соседнего шихана — Куштау, хотя шихан уже получил статус особо охраняемой природной территории республиканского значения.

