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Прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в школе Стерлитамака

15:10, 11.09.2020
Прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в школе Стерлитамака
Фото: epp.genproc.gov.ru

В школе №7, расположенной в башкирском Стерлитамаке, рухнул потолок. По данному факту прокуратура города проводит проверку.

В момент происшествия учащиеся и преподаватели в помещении отсутствовали, сообщается на сайте прокуратуры Башкирии.

Прокуратура устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным СМИ, сейчас детей из школы перевели в соседний корпус, потому что при обрушении треснула еще одна плита.

Происшествия Башкортостан
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