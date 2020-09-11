Прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в школе Стерлитамака

В школе №7, расположенной в башкирском Стерлитамаке, рухнул потолок. По данному факту прокуратура города проводит проверку.

В момент происшествия учащиеся и преподаватели в помещении отсутствовали, сообщается на сайте прокуратуры Башкирии.

Прокуратура устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным СМИ, сейчас детей из школы перевели в соседний корпус, потому что при обрушении треснула еще одна плита.

