В Уфе вновь задержали лидера запрещенного «Башкорта» Фаиля Алсынова

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В Уфе полиция задержала одного из лидеров запрещенного Верховным судом РБ движения «Башкорт» Фаиля Алсынова. Он приехал на улицу Колгуевскую, чтобы встретить одиозную активистку Рамилю Саитову.

Саитова освободилась из спецприемника, куда ее помещали для отбывания административного ареста.

В соцсетях сообщают, что инспекторы ГИБДД задержали Алсынова. Его приковали наручниками к одному из офицеров и отвезли в отделение. Позже стало известно, что общественника доставили в полк ДПС.

О задержании активиста также сообщила в своем видеоблоге и сама Саитова. Она также рассказала, что отбыла 10 суток ареста «за вопрос, откуда в Уфе столько армян».