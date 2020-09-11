Новости общества

11:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава Ишимбайского района Башкирии получил замечание за поведение на акциях по защите Куштау

11:11, 11.09.2020 1
Глава Ишимбайского района Башкирии получил замечание за поведение на акциях по защите Куштау
Фото: ishimbaimr.ru

Депутаты Ишимбайского района Башкирии вынесли замечание главе района Азамату Абдрахманову за нарушение этики чиновника во время акций по защите шихана Куштау.

Экоактивисты ранее обвинили его в организации нападения на палаточный лагерь защитников Куштау. По их словам, Абдрахманов опрокидывал палатки вместе с находившимися в них вещами. Прокуратура Башкирии организовала проверку в отношении чиновника.

Так, на заседании совета депутатов было рассмотрено представление прокуратуры о том, что нарушение этики муниципального служащего главой Ишимбайского района недопустимо. В результате чиновники признали, что Абдрахманов совершил ошибку и решили вынести ему замечание, передает «РИА Новости».

ОбществоВластьПроисшествия Башкортостан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:13
    даже легким испугом не отделался
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем