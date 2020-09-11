Глава Ишимбайского района Башкирии получил замечание за поведение на акциях по защите Куштау

Депутаты Ишимбайского района Башкирии вынесли замечание главе района Азамату Абдрахманову за нарушение этики чиновника во время акций по защите шихана Куштау.

Экоактивисты ранее обвинили его в организации нападения на палаточный лагерь защитников Куштау. По их словам, Абдрахманов опрокидывал палатки вместе с находившимися в них вещами. Прокуратура Башкирии организовала проверку в отношении чиновника.



Так, на заседании совета депутатов было рассмотрено представление прокуратуры о том, что нарушение этики муниципального служащего главой Ишимбайского района недопустимо. В результате чиновники признали, что Абдрахманов совершил ошибку и решили вынести ему замечание, передает «РИА Новости».