Коронавирус снова атакует российский волейбол: что делать?

Очередная проверка для федерации

На этой неделе наконец-то официально вернулся российский волейбол — в Красноярске, Уфе и Москве проходят первые матчи предварительного этапа Кубка России. Однако без эксцессов в это тяжелое коронавирусное время не обошлось. Накануне стало известно, что питерский «Зенит» был отстранен от соревнований из-за вспышки вирусной инфекции в команде, хотя официального подтверждения заражения COVID-19 в стане клуба пока нет. О том, почему перестраховалась Всероссийская федерация волейбола, в какое непростое положение поставил себя один из будущих фаворитов сезона и как готовятся принять Кубок России с ограничениями в Казани — в материале «Реального времени».

Переболевший Нгапет и отмена супертурнира в Казани

Французский доигровщик казанского «Зенита» в марте стал первым профессиональным спортсменом в России, у которого официально выявили коронавирус. Тогда ситуация выглядела по-настоящему форс-мажорной, однако привела к здравому решению — немедленной приостановке всех турниров, проводимых под эгидой ВФВ.

Летом федерация приняла регламент нового сезона, к которому добавился целый свод «коронавирусных» правил. Его предали огласке только в конце августа, хотя клубы знали все ключевые пункты еще в июне. А тот же «Зенит-Казань» первым из российских волейбольных клубов начал необычный посткарантинный сбор еще в конце мая. На июль у сборной России был запланирован сбор в «ВолейГраде» в Анапе, однако в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Краснодарском крае он был отменен.

Однако самое печальное началось в конце августа. ВФВ широко разрекламировала предсезонный турнир в Казани с суперсоставом участников: местный «Зенит», новосибирский «Локомотив», кемеровский «Кузбасс» и сборная России. Еще за трое суток до первого матча ничто не предвещало беды — коронавирусная ситуация в стране в целом и в российском спорте в частности стабилизировалась, и никаких предпосылок для отмены турнира не было. Однако в последний момент появилась информация о двух положительных тестах в составе казанского клуба, из-за чего было принято решение не рисковать и полностью отменить турнир.

Французский доигровщик казанского «Зенита» в марте стал первым профессиональным спортсменом в России, у которого официально выявили коронавирус. Фото: vk.com/volleyzenit

Как показали последующие события, это был единственный шанс мужской сборной России по волейболу провести хоть какие-то матчи в этом календарном году. Не вышло. Хотя женская национальная команда под руководством итальянца Серджио Бузатто в эти же сроки свои спарринги сыграла — аналогичный казанскому турнир состоялся без эксцессов в Калининграде.

Питерский «Зенит» может досрочно вылететь из Кубка России

Новая коронавирусная беда пришла уже в разгар первых официальных игр сезона. С 7 сентября в трех городах начался предварительный этап традиционного Кубка России. Обычно составы на первых этапах выглядят далеко не оптимально, так как ключевые игроки большинства клубов в это время задействованы в своих национальных сборных, либо просто где-то еще не подъехали легионеры. Однако в этом особенном «ковидном» году все изменилось — по сути, кубковые встречи становятся единственной возможностью получить необходимую игровую практику перед стартом сезона, который запланирован на 25 сентября.

Так, «Зенит-Казань» отправился в Уфу на первый предварительный этап с обоими легионерами в составе, зато отсутствовали Максим Михайлов и Александр Волков. Подопечные Владимира Алекно одержали в столице Башкортостана три победы с разным счетом — в первый день был обыгран нижегородский «АСК» (3:1), во второй — уфимский «Урал» (3:2), а в третий — оренбургский «Нефтяник» (3:0). Примечательно, что заключительный матч казанцев состоялся в 7:30 утра по московскому времени после пятисетового триллера с «Уралом» накануне, в котором «зенитовцы» отыграли сразу пять матчболов соперника (пятая партия завершилась со счетом 22:20). Довольно неплохо сходу проявил себя главный новичок клуба в это межсезонье поляк Бартош Беднож.

А вот у другого «Зенита», питерского, почти сразу все пошло не по плану. Команда Туомаса Саммельвуо изначально поехала в Москву на игры предварительного этапа не в основном составе — отсутствовали ключевые блокирующие Дмитрий Пашицкий и Иван Яковлев, связующий Дмитрий Ковалев, а также оба либеро клуба, Евгений Андреев и Сергей Мелкозеров. Дошло до того, что на позицию либеро в первой игре против «Факела» (0:3) был заявлен основной доигровщик команды и сборной России Егор Клюка.

Фото zenit-kazan.com

— Почему сегодня такой необычный состав? Да, мы вынуждены были прибегнуть к такому сочетанию игроков, это сегодня наша данность, на которой я не хотел бы акцентировать внимание, — цитирует Саммельвуо официальный сайт «Факела».

Слова финна прозвучали странно. Скорее всего, коронавирус не обошел стороной и кого-то из этих игроков питерцев.

В полуэкспериментальном составе «Зенит» отыграл в Москве еще один матч, уступив во вторник «Динамо» (1:3). В этой встрече питерцы не выглядели мальчиками для битья, учитывая, что соперник играл основой. Команда Саммельвуо выиграла стартовый сет и уступила в трех других, набирая более 20 очков в каждой из проигранных партий.

Информационная бомба прилетела накануне за несколько часов до следующего матча «Зенита» — против «Динамо-ЛО». ВФВ приняла решение в срочном порядке отстранить от двух оставшихся матчей команду из Питера из-за «симптомов острой респираторной вирусной инфекции» у ряда игроков. В документе федерации очень осторожно подбираются формулировки, прямого указания на то, что у «зенитовцев» именно COVID-19, нет. Однако, как и в случае с отменой турнира в Казани, было решено максимально перестраховаться и изолировать команду от других участников московского этапа. Всем командам, которые «имели контакты с «Зенитом» было рекомендовано в срочном порядке методом ПЦР протестировать всех представителей клуба на коронавирус.

Как позже заявило питерское издание «Спорт. День за днем», «это похоже на коронавирус, но точного диагноза нет». Теоретически «Зенит» может выступить на втором этапе предварительного раунда Кубка России, который запланирован в Санкт-Петербурге в сроки с 16 по 20 сентября, и пробиться в следующую стадию. Кроме того, петербуржцы могут быть допущены в решающий раунд Кубка России как команда, имеющая в составе трех и более действующих игроков сборной России. Загвоздка в том, что национальная команда в нынешнем сезоне не собиралась, так что строго юридически у нее нет определенного состава. Хотя фамилии вызванных на сборы игроков неоднократно озвучивались, и среди них было сразу шесть представителей питерского клуба.

Теоретически «Зенит» может выступить на втором этапе предварительного раунда Кубка России, который запланирован в Санкт-Петербурге в сроки с 16 по 20 сентября, и пробиться в следующую стадию. Фото vk.com/vczenitspb

Еще когда появилось положение нового сезона, много говорилось о бессмысленности кубкового регламента, ведь после предварительного этапа вылетит лишь одна из 14-ти команд. По базовому документу борьбу за трофей прекратит клуб, занявший последнее место в своей группе и показавший наименьший коэффициент побед к сыгранным матчам. Все идет к тому, что этим клубом станет именно питерский «Зенит». Более того, в регламенте есть пункт, согласно которому «за неявку на игру команде засчитывается поражение, с нее снимается одно очко. При повторной неявке на игру она снимается с соревнований». Питерцам оставалось провести на турнире как раз два матча, поэтому в случае присуждения им технических поражений они должны будут вылететь из Кубка России досрочно.

Таким образом, коронавирус внес некую интригу в турнир и в очередной раз устраивает проверку для ВФВ: последует ли она прописным истинам собственного же регламента или спишет все на форс-мажор и пропустит одного из главных фаворитов кубка дальше? Также остается какая-то вероятность, что «Зенит» все-таки проведет на следующей неделе домашний этап хоть каким-то составом, но и тут придется нарушить регламент из-за вышеуказанного отсутствия команды на двух играх в Москве.



Как будет соблюдаться «ковидный» свод правил от ВФВ?

Летом федерация разослала всем клубам руководство по проведению матчей в период пандемии. Изначально это был документ на 9 страниц, однако позже на сайте ВФВ появилось дополнение к нему. Стоит отметить, что многие пункты волейбольного ковид-регламента оказались полностью скопированы из 28-страничного коронавирусного свода правил Российской премьер-лиги. И это неудивительно — он появился самым первым в российском спорте и по нему команды отыграли 8 туров доигровочной части прошедшего чемпионата. В футбольный регламент нового сезона, который стартовал в августе, были внесены коррективы, но, похоже, волейбола это пока не коснется, учитывая то, как старается перестраховываться ВФВ.

Те, кто следит за российским футболом, ничего принципиально нового в волейболе не увидят. Здесь теперь тоже судьи и игроки выходят на площадку раздельно. Первый и второй судьи строятся у судейской вышки, линейные арбитры — на боковой линии со стороны судейского столика, а команды — на лицевых линиях. Рукопожатий между соперниками нет, как и обмена вымпелами. Также запрещены командные фото, предматчевые шоу с участием групп поддержки и других лиц. Все лица, находящиеся в зале, в обязательном порядке должны быть в масках и перчатках. Снимать их имеют право только волейболисты в период разминки и по ходу матча, а судьи только после окончания разминки. Все мячи должны быть продезинфицированы до и после матча, а также во время перерывов. Все это уже можно было наблюдать на первых матчах предварительного этапа Кубка России.

Всем членам команды должен быть проведен экспресс-тест на антитела не позднее, чем за 24 часа до каждого матча серии. Фото Максима Платонова

Также волейболистов просят не терять бдительность в раздевалках и соблюдать социальную дистанцию, занимая душевые кабинки в шахматном порядке. По сути, это скопировано из регламента РПЛ, который также просит команды летать чартерными рейсами и бронировать при проживании весь этаж в гостинице.

Но стоит изучить и те формулировки, которые в волейболе отличаются. В опубликованном ранее положении указано, что допуск волейболистов и представителей клуба к матчу возможен «только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус не более, чем за 48 часов до даты матча». А в разосланном клубам «коронавирусном» регламенте ВФВ речь идет уже о 72 часах до начала матча. Справка, подтверждающая отрицательный тест, должна быть предоставлена инспектору не позднее чем за полтора часа до начала матча.

Если команда Суперлиги играет несколько выездных матчей подряд без заезда в город основного базирования, то игрокам и персоналу команды может быть предоставлена справка, подтверждающая отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР, полученная перед первым выездным матчем данной серии. При этом всем членам команды должен быть проведен экспресс-тест на антитела не позднее, чем за 24 часа до каждого матча серии.

Особый акцент делается на том, что «команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее 10 игроков». Также в положении прописано, что игроки или сотрудники клуба с положительными тестами должны быть немедленно изолированы, а контактировавшие с ними лица — отправиться на 14-дневный карантин, выйти из которого можно только после двух отрицательных ПЦР-тестов.

При детальном рассмотрении можно найти противоречия в положении и коронавирусном регламенте. И как раз то, как ВФВ поступит в ситуации с питерским «Зенитом», даст ответы на многие вопросы.

Перед входом в игровой зал зрителям обязательно измеряют температуру тела бесконтактным способом. Фото Рината Назметдинова

«Зенит-Казань» готовится принять этап Кубка России

На следующей неделе в Казани запланированы матчи второго тура предварительного этапа Кубка. Как рассказали «Реальному времени» в клубе, подготовка к первым домашним официальным играм сезона проходит в штатном режиме, хотя некоторые оперативные корректировки приходится вносить. Например, это касается количества зрителей на трибунах.

Документ ВФВ процент заполняемости не указывает, отмечая, что «параметры допустимого количества зрителей на трибунах определяются с учетом рекомендаций и требований соответствующих органов государственной власти Российской Федерации». Изначально билетная программа «Зенита» была рассчитана на 25% от общего количества мест Центра волейбола, однако на прошлой неделе в Республике Татарстан официально разрешили заполнять половину арены на спортивных мероприятиях. Традиционно на кубковых матчах посещаемость волейбола оставляет желать лучшего, поэтому это изменение рассчитано в первую очередь на матчи чемпионата России — уже 26 сентября «Зенит-Казань» должен будет принять «Факел» из Нового Уренгоя.

Перед входом в игровой зал зрителям обязательно измеряют температуру тела бесконтактным способом. Лица с повышенным показателем (37 градусов и более) или с симптомами заболевания на арену допускаться не должны. В фойе должны быть установлены дозаторы с антисептиками. Также в документе ВФВ указано, что на матчи не допускаются зрители гостевой команды, организующие централизованную поддержку. Отметим, что в футболе этот пункт уже давно чисто формальный — гостевые болельщики собираются на стадионах сотнями.

Самое большое внимание в Центре волейбола будет уделено так называемой «чистой зоне». Как она выглядит и функционирует на волейбольных матчах, можно видеть уже на этой неделе — кубковые встречи играет женская команда «Динамо-Ак Барс» (новое название ВК «Динамо-Казань», — прим. ред.). «Чистая зона» — это непосредственно волейбольная площадка, а также зона, в которой располагаются участники матча, судьи, бригада скорой помощи, охрана, допинг-офицеры, корт-менеджер, операторы системы видеоповтора, вытиральщики полов и подавальщики мячей, телевизионные операторы, фотограф, оператор и пресс-атташе.

Пока что игроки «Зенит-Казань» получили небольшой отдых, а в эту пятницу в клубе пройдет традиционный медиа-день. Фото vk.com/volleyzenit

Доступ в «чистую зону» строго ограничен, а «проходка» туда будет выдаваться при наличии отрицательного теста, сделанного не менее чем за 72 часа до начала матча. По регламенту покидать «чистую зону» во время игры запрещено, хотя, судя по трансляциям кубковых матчей, не во всех городах это указание строго соблюдается.

Еще в казанском Центре волейбола определили новые места для СМИ — это два ряда в 10-м секторе. Раньше представители прессы могли свободно передвигаться рядом с площадкой, а их места находились вдоль площадки по всему периметру боковой линии. Теперь туда могут попасть только журналисты с отрицательным тестом. Не будут в клубе чинить препятствий и фотографам — их пустят вниз, в «чистую зону», но условие все то же — отрицательный тест.

Пока что игроки «Зенит-Казань» получили небольшой отдых, а в эту пятницу в клубе пройдет традиционный медиа-день. Также в Центр волейбола приедет клубное руководство: волейболисты и тренерский штаб встретятся с президентом команды Рафкатом Кантюковым. Он проведет традиционное вручение тюбетеек новичкам. Раньше их дарили на предсезонной встрече с болельщиками, однако в период пандемии подобное мероприятие было решено не проводить.