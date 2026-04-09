Сегодня стартует серия плей-офф между минским «Динамо» и казанским «Ак Барсом»

Первая встреча команд в рамках Кубка Гагарина пройдет в Минске в 19.30 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Минске стартует серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между минским «Динамо» и казанским «Ак Барсом». Первая встреча команд в рамках Кубка Гагарина начнется в 19.30 по московскому времени.

В первом раунде плей-офф «Ак Барс» в пяти матчах обыграл челябинский «Трактор» (4:1). Минское «Динамо» стартовало в Кубке Гагарина с победы над московским «Динамо» (4:0).

Первую игру из Минска в прямом эфире покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин