УНИКС уверенно разобрался на домашней площадке с «Автодором» — новичок занес пять «трешек»

Ксавьер Мандфорд стал третьим по результативности игроком команды, впереди — только «две башни» казанцев: Рейнольдс и Бингэм

УНИКС одержал победу над саратовским «Автодором» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — финальная сирена зафиксировала счет 85:65 (24:10, 17:11, 24:20, 21:24) в пользу хозяев паркета.

Ключевыми игроками в составе УНИКСа стали Джален Рейнольдс, набравший 16 очков и сделавший 9 подборов, Маркус Бингэм с 15 очками, Ксавьер Манфорд (15 очков и 5 подборов), а также Алексей Швед, который отметился 12 очками и 11 передачами, офрмив дабл-дабл.

У «Автодора» лучшими стали Виталиюс Пранаускис (20 очков и 9 передач), Игорь Вольхин, набравший 18 очков, и Александр Евсеев с 10 очками. Несмотря на усилия лидеров, команде не удалось навязать казанцам равную борьбу на протяжении большей части матча.

Следующий матч казанцев пройдет в рамках турнира Winline Basket Cup: 10 апреля в 17:00 УНИКС встретится с «Пармой» в Санкт‑Петербурге. А следующая игра команды в рамках регулярного чемпионата Лиги состоится 15 апреля на выезде — в 19:30 по московскому времени УНИКС сыграет против «Зенита».

Рената Валеева