Грицаенко объяснил, чем важна победа «Рубина» над «Сочи» на выезде

В казанской команде рассчитывают выигрывать в гостевых матчах чаще прежнего

Фото: Динар Фатыхов

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко объяснил особую важность победы над «Сочи» (1:0) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Казанцы победили лишь во второй раз в сезоне в выездных играх чемпионата.

— Важная очень победа, безусловно. Так выходит, что в этом сезоне на выезде у нас по результатам не очень удачно складывалась ситуация. Хорошо, что мы это переломили. И надеемся, что дальше будем как минимум радовать болельщиков хорошими результатами не только в домашних матчах, но и на выезде, — сказал Грицаенко после матча в Сочи.



Для Грицаенко игра против «Сочи» стала первой в весенней части чемпионата, когда защитник вышел в стартовом составе. Ранее 30-летний футболист сыграл лишь 28 минут в матче с «Локомотивом» (3:0), выйдя на замену.

— Был долгий перерыв у меня, и в каких-то моментах в игровых кондициях мне нужно набирать. Но движемся дальше шаг за шагом, будем набирать, и постараюсь прийти в оптимальную форму, — сказал Грицаенко.



«Рубин» поднялся на седьмое место в турнирной таблице после победы над «Сочи». В активе команды Франка Артиги стало 33 очка, казанцы обошли московское «Динамо» с 31 баллом.

Следующий матч «Рубин» проведет 11 апреля в Казани с «Оренбургом», начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин