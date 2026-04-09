Хавбек «Рубина» Безруков о матче с «Оренбургом»: «Надо подходить с максимальным настроем»

Игрок поделился впечатлениями от игры с «Сочи» и атмосферы в коллективе

После матча с «Сочи», в котором «Рубин» одержал победу с минимальным счетом и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской премьер‑лиги (РПЛ), защитник казанской команды Руслан Безруков поделился впечатлениями от игры и атмосферы в коллективе.

— Конечно, атмосфера хорошая, и хорошие результаты воодушевляют — вот поэтому и атмосфера хорошая, и в целом настроение тоже. Но все равно, даже при таких результатах, мы пытаемся искать недочеты и исправлять их. Поэтому как раз‑таки недочеты есть — надо их исправить и двигаться дальше, и стараться еще больше набирать очков, — рассказал Безруков.

Хавбек «Рубина» стал автором единственного гола в матче 23‑го тура РПЛ, который принес казанской команде победу над «Сочи». Комментируя уровень соперников в лиге, игрок подчеркнул необходимость максимальной концентрации в каждой игре.

— Мы уже увидели по матчу в Сочи, что соперники очень опасны, потому что сейчас любой соперник может обыграть любого. Поэтому нужно с максимальным настроем подходить к этому матчу и делать то, что умеем, и добиваться результатов, — уточнил Безруков.

Следующий матч «Рубин» проведет дома против «Оренбурга». Игра состоится 11 апреля в 16:30 по московскому времени.

Рената Валеева