«Ак Барс» назвал состав на первый матч серии с минским «Динамо» в плей-офф

Встреча начнется в 19:30 по московскому времени в Минске

«Ак Барс» определился с составом на первый матч серии с минским «Динамо» в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча пройдет в Минске и начнется в 19:30 по московскому времени.

В центре третьего звена «Ак Барса» сыграет нападающий Денис Комков, который будет центрить Григория Денисенко и Дмитрия Яшкина. В воротах сыграет Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Максим Арефьев.

Впервые в составе «Ак Барса» в этом плей-офф сыграет форвард Никита Дыняк. Он пропустил серию с «Трактором» в первом раунде Кубка Гагарина из-за травмы.

Состав «Ак Барса»: Билялов (Арефьев); Лямкин — Миллер, Галимов — Сафонов — Барабанов; Фальковский — Карпухин, Хмелевский — Семенов — Тодд; Марченко — Терехов, Денисенко — Комков — Яшкин; Замалтдинов, Дыняк — Кателевский — Пустозеров.

В прямом эфире игру из Минска покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 19:30 мск.

Зульфат Шафигуллин