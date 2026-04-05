Казанский гимнаст Маринов взял золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Каире

Серебряным призером стал еще один российский гимнаст — Арсений Духно

Фото: Динар Фатыхов

Казанский гимнаст Даниел Маринов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в Каире. Спортсмен одержал победу в вольных упражнениях, набрав 14,233 балла.

Серебряным призером стал еще один российский гимнаст — Арсений Духно, его результат составил 14,133 балла. Бронзовую медаль получил Карлос Юло с Филиппин — он набрал 14,000 балла.

Даниелу Маринову 21 год. Гимнаст уже успел заявить о себе на российской и международной арене: он является многократным чемпионом России и бронзовым призером чемпионата мира 2025 года. Особенно успешным для спортсмена стал июнь 2024 года, когда на гимнастическом турнире Игр БРИКС он продемонстрировал впечатляющие результаты: выиграл личное многоборье и упражнения на брусьях, завоевал серебряную медаль в опорном прыжке и на перекладине, а также стал бронзовым призером в упражнениях на кольцах.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Этап Кубка мира в Каире завершится 6 апреля. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Рената Валеева