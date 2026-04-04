Серия «Ак Барса» и «Трактора» лидирует по эффективности атак в плей-офф КХЛ
В текущем плей-офф КХЛ лидерами по показателю ожидаемых голов (xG) стали команды «Ак Барс» и «Трактор». Наивысший показатель xG зафиксирован в серии между этими клубами — 5,10 баллов.
Наиболее результативной оказалась серия между «Ак Барсом» и «Трактором», где в каждом матче команды создавали минимум пять голевых моментов. Следом идет противостояние: «Автомобилист» — «Салават Юлаев» (5,09) и «Авангард» — «Нефтехимик» (5,07).
Среди индивидуальных достижений выделяется работа форварда «Трактора» Андрея Светлакова, который стал лидером по созданному трафику у ворот. Лучший показатель среди продолжающих выступление игроков демонстрирует Майкл Маклауд из «Авангарда».
По общей дистанции лидером стал Шелдон Ремпал из «Салавата Юлаева», преодолев более 34 километров за серию. Он же лидирует по времени владения шайбой. В тройку по пройденной дистанции также вошли Даниэль Спронг («Автомобилист») и Джошуа Ливо («Трактор»). Митчел Миллер из «Ак Барса» на 4-м месте — 29 км. Напомним, что Миллер из «Ак Барса» назван лучшим защитником первого раунда Кубка Гагарина.
