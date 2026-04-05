Татарстанский лыжник Большунов выиграл масс‑старт в Кировске, Коростелев — второй

11:41, 05.04.2026

Савелий отстал от лидера на 34,5 секунды

Фото: Артем Дергунов

На финале Кубка России трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в масс‑старте в гору на дистанции 10 км свободным стилем. Спортсмен показал время 28 минут 44 секунды.

Серебряным призером гонки стал еще один представитель Татарстана — Савелий Коростелев, участник Олимпиады‑2026. Он отстал от лидера на 34,5 секунды.

Бронзовую медаль завоевал Денис Спицов, отставший от Большунова на 40,9 секунды.

Рената Валеева

