Главный тренер «Уралмаша» Юдин рассказал о шансах обыграть УНИКС в плей-офф

Он отметил, что в последней игре екатеринбуржцам удалось переиграть казанцев за счет фокуса внимания и анализа прошлой игры

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин поделился мыслями о возможном противостоянии с УНИКСом в первом раунде плей-офф. По его словам, анализ предыдущей домашней игры с казанским клубом помог команде лучше подготовиться к игре 4 апреля, где она удержала преимущество в восемь очков и обыграла УНИКС со счетом 82:74.

— Все тренеры говорят про концентрацию, но когда ты фокусируешься на том, что ты должен сделать в конкретный момент и когда ты пытаешься это сделать максимально хорошо, на максимальной скорости, тогда выходят вот такие результаты. Когда этого не делаешь, когда ты где-то проспал, где-то опоздал, где-то не добежал, то получается так, как было в предыдущие игры, — поделился Юдин.

Он отметил, что в недавней встрече его подопечные были очень близки к победе. В текущей игре команда постаралась учесть все положительные моменты предыдущего матча и исправить допущенные ошибки.

— Я думаю, нам сегодня это удалось: хороших моментов было гораздо больше, чем каких-то плохих, — заявил Юдин.

Наталья Жирнова