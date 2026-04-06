«Рубин» назвал состав на матч с «Сочи»: Даку в запасе, Мальдонадо вне заявки

Встреча в Сочи начнется в 19:30 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

Стал известен состав «Рубина» на матч с «Сочи» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в Сочи в 19:30 по московскому времени.

Вне заявки на игру остался защитник Дениль Мальдонадо, вместо него с первых минут в обороне выйдет Алексей Грицаенко. В запас заявлен лучший бомбардир «Рубина» Мирлинд Даку, пропустивший до этого четыре матча из-за травмы.

Состав «Рубина»: Ставер — Рожков, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Арройо — Кузяев, Начо — Ходжа, Безруков, Грипши.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прямом эфире встречу из Сочи покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 19:30 мск.

«Рубин» после 22 сыгранных туров занимает 8-е место, «Сочи» замыкает турнирную таблицу РПЛ. В первом круге в Казани победила казанская команда со счетом 2:1, дубль в активе Даку.

Зульфат Шафигуллин