АНО Волейбольный клуб Зенит г. Казань
Общая информация
Волейбольный клуб «Зенит» — российский мужской волейбольный клуб из Казани.
Первая команда клуба была сформирована в середине 1995 года под названием «Динамо-УВД». В качестве профессиональной команды клуб был основан в 2000 году.
2005-2008 гг. клуб носил название «Динамо-Таттрансгаз». С 2008 года команда стала называться «Зенит-Казань».
Десятикратный чемпион России, девятикратный обладатель Кубка России, шестикратный победитель Лиги чемпионов. Основные цвета: бело-синие.
Главный тренер — Владимир Романович Алекно.
Директор — Брызгалов Олег Георгиевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420064, Центр волейбола «Санкт-Петербург», Мидхата Булатова, 1
- Телефон: (843) 221-83-01
- Email: info@zenit-kazan.com
- Сайт: https://zenit-kazan.com/
Дата последнего обновления: 05.10.2020