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АНО Волейбольный клуб Зенит г. Казань

Спорт

Общая информация

Волейбольный клуб «Зенит» — российский мужской волейбольный клуб из Казани.

Первая команда клуба была сформирована в середине 1995 года под названием «Динамо-УВД». В качестве профессиональной команды клуб был основан в 2000 году.

2005-2008 гг. клуб носил название «Динамо-Таттрансгаз». С 2008 года команда стала называться «Зенит-Казань».

Десятикратный чемпион России, девятикратный обладатель Кубка России, шестикратный победитель Лиги чемпионов. Основные цвета: бело-синие.

Главный тренер — Владимир Романович Алекно.

Директор — Брызгалов Олег Георгиевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420064, Центр волейбола «Санкт-Петербург», Мидхата Булатова, 1
  • Телефон: (843) 221-83-01
  • Email: info@zenit-kazan.com
  • Сайт: https://zenit-kazan.com/

Дата последнего обновления: 05.10.2020

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