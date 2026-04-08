УНИКС досрочно стал вторым в «регулярке» Единой лиги ВТБ: встреча с ЦСКА возможна только в финале

С 2019 года победитель регулярного чемпионата не выигрывает итоговый титул

УНИКС досрочно обеспечил себе второе место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/26. Накануне стало известно, что после победы над «Локомотивом‑Кубанью» со счетом 99:69 ЦСКА занял первое место. В последний раз армейцы оказывались лидерами в 2023 году, а в прошлом сезоне таблицу возглавил «Зенит».

Примечательно, что с 2019 года победитель регулярного чемпионата не выигрывает итоговый титул.

Благодаря досрочному второму месту УНИКС может встретиться с ЦСКА в плей‑офф только в финальной стадии турнира. В прошлом сезоне казанская команда заняла третье место в «регулярке», а годом ранее стала первой. Примечательно, что в чемпионском 2023 году УНИКС также финишировал на второй позиции.

В настоящее время УНИКС ожидает соперника, который займет седьмое место. На данный момент эту позицию удерживает МБА‑МАИ. На две победы от них отстает «Енисей», а опережает — «Уралмаш». Уральцы вчера впервые в текущем сезоне одержали победу над «Зенитом» со счетом 82:69, причем эта победа последовала после их успеха против УНИКСа.

Завершение регулярного чемпионата запланировано на 22 апреля. Тогда же УНИКС сыграет дома против «Пари НН». Матч начнется в 19:00 мск.

Рената Валеева