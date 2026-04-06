«Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье» в первом матче финала в Казани

Подопечные Зорана Терзича повели 1:0 в финальной серии плей-офф женской Суперлиги

«Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье» со счетом 3:1 в первом матче финала плей-офф Суперлиги. Подопечные Зорана Терзича повели в финальной серии до трех побед 1:0.

Самым результативным игроком встречи стала волейболистка казанской команды Брайелин Мартинес с 25 набранными очками. Еще 23 балла набрала Гайла Гонсалес.

Следующая серия между «Динамо-Ак Барс» и «Заречье» пройдет 8 апреля в Казани в 19:00 по московскому времени.

Напомним, казанская команда заняла первое место в регулярном чемпионате Суперлиги, соперницы финишировали третьими. В первом раунде плей-офф «Динамо-Ак Барс» в двух матчах выиграло у «Тулицы» (2:0), в полуфинале оказалось сильнее московского «Динамо» (3:1).

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Заречье» (Одинцово) — 3:1 (25:17, 23:25, 25:13, 25:23).

Зульфат Шафигуллин